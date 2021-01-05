NBC: конгрессмены-демократы попросили главу ФБР начать уголовное расследование в отношении Трампа

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтрин Райс направили директору ФБР письмо, в котором попросили его начать уголовное расследование в отношении Трампа, сообщает NBC. Они выступили с этой инициативой после того, как был опубликован телефонный разговор между главой Белого дома и госсекретарём штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в ходе которого американский лидер призывал последнего «найти» 11780 голосов в пользу Трампа.
Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтрин Райс попросили директора ФБР Кристофера Рэя инициировать уголовное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает NBC.
Произошло это после опубликованного телефонного разговора главы Белого дома с госсекретарём штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в ходе которого американский лидер просил пересмотреть местные итоги президентских выборов.
«Как члены конгресса и бывшие прокуроры, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда электоральных преступлений или сговоре с намерением их совершить, — написали конгрессмены Тед Лью и Кэтрин Райс в письме, адресованном директору ФБР. — Просим вас немедленно возбудить уголовное дело в отношении президента».
Как напоминает издание, во время телефонного разговора с Раффенспергером Трамп попросил его «найти» достаточное количество голосов, чтобы отменить победу, которую Джо Байден одержал в штате с небольшим перевесом.
«Послушайте, всё что я хочу — это найти 11 780 голосов», — заявил Трамп в беседе с госсекретарём Джорджии.
«Ведь мы одержали победу в этом штате», — добавил он.
Президент США зашёл так далеко, что даже пригрозил Раффенспергеру уголовной ответственностью в случае, если тот не будет действовать в соответствии с желаниями главы Белого дома, отмечает NBC.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала крупное поражение молодёжной сборной России по хоккею в полуфинальном матче чемпионата мира — 2021 с Канадой (0:5).
Российский лидер Владимир Путин после визита в больницу в Коммунарке в марте 2020 года осознал всю опасность пандемии коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.
Пандемия коронавируса является наказанием за то, что человечество по-хамски относится к природе. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом предприятия «Горизонт» в Минске.
Руководитель группы экономических проблем Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Рогожин оценил роль антикризисных менеджеров на предприятиях в пандемию.
Продолжение реализации «Северного потока — 2» показывает, что участники проекта не испугались санкций, Евросоюзу нужно подумать о том, как в будущем защититься от экономической политики США. Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, что сталкивался с серьёзной критикой со стороны президента Владимира Путина, в некоторых случаях, по его словам, «жить сразу не хочется».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду, призвавшей к выводу из Приднестровья российских миротворцев.
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во время которого они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер Владимир Путин со временем стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая в интервью журналисту Владимиру Соловьёву на соответствующий вопрос.