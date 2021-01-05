NBC: конгрессмены-демократы попросили главу ФБР начать уголовное расследование в отношении Трампа

16:10 В НАТО заявили о приверженности расширению сотрудничества с Молдавией В НАТО привержены расширению сотрудничества и военной помощи Молдавии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с молдавским лидером Майей Санду.

16:10 Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски», Ступак — четвёртая Американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.

16:07 Диетолог рассказала о полезных свойствах граната Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах граната.

16:01 Боярский: у хоккеистов молодёжной сборной России отсутствуют волевые качества Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на поражение молодёжной сборной России от Канады со счетом 0:5 в полуфинале чемпионата мира — 2021.

15:59 В Кремле прокомментировали дело Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву прокомментировал дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

15:46 В США за сутки выявили 180 тысяч случаев коронавируса В Соединённых Штатах в течение суток выявили 180 477 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса.

15:46 Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке в России Президент фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева оценила ситуацию на ипотечном рынке в стране.

15:43 Роднина назвала неприличной критику в адрес молодёжной сборной России по хоккею Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала крупное поражение молодёжной сборной России по хоккею в полуфинальном матче чемпионата мира — 2021 с Канадой (0:5).

15:36 Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что распорядился построить международный аэропорт в городе Физули на территории Нагорного Карабаха.

15:35 В аэропорту Кольцово рассказали о ситуации с возобновлением международных полётов Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских оценил ситуацию с возобновлением международных рейсов.

15:33 Эксперт рассказал о схемах мошенничества в отношении пенсионеров Ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал о схемах мошенничества в отношении пенсионеров.

15:32 Нотариус предупредил о схемах мошенничества в новогодние праздники Нотариус Александр Сагин рассказал о схемах мошенничества в новогодние праздники.

15:29 В «Тамбове» сообщили о переходе Грицаенко и Костюкова в «Рубин» Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что футболисты Михаил Грицаенко и Алексей Костюков продолжат карьеру в «Рубине».

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15:17 Губерниев: в подготовке сборной России к МЧМ была допущена системная ошибка Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно поражения сборной России от Канады (0:5) в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею.

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15:02 Беглов заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры, введённые из-за эпидемии коронавируса в городе, позволили прервать цепочку передачи коронавируса.

14:59 Вязович победил на третьем этапе «Дакара» в зачёте грузовиков, Сотников стал вторым Белорусский пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович одержал победу на третьем спецучастке ралли-марафона «Дакар» 2021 года.

14:51 Дочь Басилашвили рассказала о состоянии отца Состояние народного артиста СССР Олега Басилашвили, госпитализированного с коронавирусом, нормальное. Об этом рассказала его дочь Ксения.

14:48 Лукашенко назвал COVID-19 наказанием человечеству за отношение к природе Пандемия коронавируса является наказанием за то, что человечество по-хамски относится к природе. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом предприятия «Горизонт» в Минске.

14:44 Лещенко считает, что счёт матча Россия — Канада на МЧМ отражает уровень отечественного хоккея Народный артист России певец Лев Лещенко прокомментировал поражение молодёжной сборной России от сверстников из Канады (0:5) в полуфинале чемпионата мира 2021 года.

14:35 В ЕС осудили решение Ирана обогащать уран до 20% Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС серьёзно обеспокоен планами Ирана начать обогащение урана до 20%.

14:30 Кудряшов заявил, что целью сборной России на Евро-2020 является попадание в полуфинал Защитник «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями от чемпионата Европы и обозначил цель национальной команды на турнире.

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14:18 Эксперт оценил роль антикризисных менеджеров на предприятиях в пандемию Руководитель группы экономических проблем Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Рогожин оценил роль антикризисных менеджеров на предприятиях в пандемию.

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14:12 В Альянсе туристических агентств России оценили цены на проживание в объектах размещения в праздники Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян оценил цены на проживание в объектах размещения в праздники.

14:11 Эксперт рассказал о перспективных сферах деятельности в ближайшие годы Член-корреспондент Российской академии образования Олег Смолин рассказал о перспективных сферах деятельности в ближайшие годы.

14:10 В бундестаге призвали задуматься о защите ЕС от экономической политики США Продолжение реализации «Северного потока — 2» показывает, что участники проекта не испугались санкций, Евросоюзу нужно подумать о том, как в будущем защититься от экономической политики США. Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

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13:56 Источник: «Зенит» готов перебить предложение «Порту» по футболисту «Гремио» Форвард «Гремио» Пепе, который близок к подписанию контракта с «Порту», может быть перехвачен петербургским «Зенитом».

13:48 В ВДВ начали подготовку экипажей для плавтанков «Спрут-СДМ1» В Воздушно-десантных войсках России началась подготовка командиров для новейших плавающих танков «Спрут-СДМ1», которые в настоящее время проходят госиспытания.

13:44 Лукашенко заявил, что он «намертво» в одной команде с Путиным Белорусский лидер Александр Лукашенко в программе Наили Аскер-заде «Действующие лица» заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с президентом России Владимиром Путиным.

13:38 Устюгов: смотреть легче, чем бежать на «Тур де Ски» Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов признался, что хотел бы выступить на многодневке «Тур де Ски» в этом году.

13:30 В Госдуме оценили идею об амнистии кредитов Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг заявил, что предложение ввести в России амнистию для кредитов до 3 млн рублей является опасным и нереализуемым.

13:28 Песков рассказал, как критикует Путин Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, что сталкивался с серьёзной критикой со стороны президента Владимира Путина, в некоторых случаях, по его словам, «жить сразу не хочется».

13:23 СМИ назвали четырёх специалистов на замену Лэмпарду в «Челси» Лондонский «Челси» изучает кандидатуры специалистов, которые смогут заменить нынешнего главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

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13:09 Назаров: не нужно закапывать Аскарова Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение молодёжной сборной России в полуфинале чемпионата мира 2021 года с командой Канады (0:5).

13:03 Песков оценил предложение Санду о выводе миротворцев из Приднестровья Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду, призвавшей к выводу из Приднестровья российских миротворцев.

13:01 На Украине выявили 5334 случая коронавируса за сутки На Украине зафиксировали 5334 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 1 083 585.

13:00 Путин провёл телефонный разговор с Меркель Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во время которого они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

12:55 Большунов заявил, что не боится возвращения норвежских лыжников Действующий победитель общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов прокомментировал возвращение сборной Норвегии на этапы Кубка мира по окончании «Тур де Ски».

12:52 Песков рассказал, как изменился Путин Российский лидер Владимир Путин со временем стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая в интервью журналисту Владимиру Соловьёву на соответствующий вопрос.

12:42 Плющев считает, что вся команда молодёжной сборной России провалила матч с Канадой Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал поражение команды в полуфинале чемпионата мира — 2021 от команды Канады (0:5).

12:41 Гинцбург рассказал о гражданском обороте вакцины от коронавируса Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что до конца новогодних праздников в гражданский оборот в России поступит около 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.