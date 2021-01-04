Washington Post: Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса

В телефонном разговоре, состоявшемся в минувшую субботу, Дональд Трамп попросил госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересмотреть итоги выборов в штате и найти дополнительных 11 780 голосов для его победы, пишет The Washington Post. Как сообщает издание, Трамп угрожал Раффенспергеру уголовной ответственностью, в случае если тот не найдёт «нелегально уничтоженные» голоса. Впрочем, Раффенспергер отверг все утверждения Трампа, заявив, что победа Джо Байдена в Джорджии была честной.

В минувшую субботу Дональд Трамп по телефону попросил госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера «найти» достаточно голосов для изменения итогов выборов, пишет The Washington Post. Многие юристы расценили это действие Трампа как злоупотребление властью и потенциальное преступление.

Как сообщает издание, ссылаясь на полученную запись телефонного разговора, в ходе беседы Трамп пытался льстить Раффенспергеру, умолял его действовать и угрожал последствиями. В частности, Трамп заявил, что в случае, если госсекретарь не сможет найти «нелегально уничтоженные» бюллетени, то ему будет грозить уголовная ответственность. В свою очередь, госсекретарь Джорджии возражал Трампу, заявляя, что победа Джо Байдена в Джорджии с перевесом в 11 779 голосов была честной.

Трамп отверг аргументы Раффенспергера, заявляя, что население штата Джорджии и США в целом «рассержено». «Смотрите. Вот что я хочу сделать. Я лишь хочу найти 11 780 голосов, потому что в этом штате мы выиграли», — приводит издание слова Трампа. Президент неоднократно повторил, что прост не мог проиграть в Джорджии. Как пишет The Washington Post, в ходе разговора явственно проявилось, сколь отчаянно сейчас положение Трампа, по-прежнему отказывающегося принимать исход выборов.

Как отмечает издание, давление Трампа на Раффенспергера является последним примером его попыток пересмотреть итоги президентских выборов путём персональной работы с республиканскими чиновниками. Раннее Трамп приглашал в Белый дом республиканцев из Мичигана, давил на губернатора Джорджии и просил спикера палаты представителей Пенсильвании помочь изменить исход голосования в штате.

По словам профессора права университета Нью-Йорка Ричарда Пилдса, действия Трампа могут быть расценены как нарушение сразу нескольких федеральных законов. Впрочем, как отмечает профессор права из университета Огайо Эдвард Фоули, составить судебный иск против действующего президента будет трудно.

Как пишет The Washington Post, в ходе разговора с Раффенспергером, Трамп аргументировал свою позицию с помощью теорий заговора и дезинформации. Не приводя никаких доказательств, он заявил, что о том, что в штате голосовали тысячи умерших граждан, что один из сотрудников избирательной комиссии три раза засчитал 18 тысяч голосов за Байдена, что тысячи избирателей незаконно приехали в Джорджию в день выборов только для того, чтобы проголосовать. Однако Раффенспергер в ответ заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.