SCMP: власти КНР одобрили вакцину Sinopharm и пообещали китайцам бесплатные прививки

Как заявил замглавы Государственного фармацевтического управления КНР Чэнь Шифэй, его ведомство официально одобрило вакцину разработки Sinopharm, заключив, что «её преимущества перевешивают риски». Третья фаза испытаний препарата будет продолжаться, но, как заявили китайские власти, они убедились в его качестве и безопасности — и гражданам прививки будут делаться бесплатно.

Вакцина от коронавируса Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm) получила одобрение от властей, сообщает South China Morning Post. Прививки гражданам КНР будут делать бесплатно в рамках государственной программы здравоохранения.

Вакцинация для людей, входящих в группу повышенного риска, началась ещё до этого — у разработки дочернего предприятия Sinopharm, Пекинского института биологических препаратов, уже было разрешение на использование при чрезвычайной ситуации.

«Вчера, а точнее вчера вечером, мы официально одобрили вакцину Пекинского института биологических препаратов при Китайской национальной фармацевтической группе», — объявил в четверг 31 декабря заместитель главы Государственного фармацевтического управления Чэнь Шифэй.

«В наших оценках мы пришли к выводу, что преимущества вакцины перевешивают риски», — добавил китайский чиновник и отметил, что третья фаза испытаний препарата будет продолжаться. Чэнь заверил, что его ведомство изучило имеющиеся данные по вакцине и проинспектировало производство, чтобы удостовериться в соответствии препарата стандартам качества.

Замглавы Госкомитета КНР по здравоохранению Цзэн Исинь заявил, что цена вакцины будет устанавливаться, исходя из затрат, которые окончательно будут определены по завершении производства. При этом Цзэн подчеркнул, что китайцы смогут сделать прививки бесплатно. «Вакцина — общественный товар, и цена на него может варьироваться. Но в целом хотим отметить, что общественности она будет предоставляться бесплатно», — цитирует издание замглаву Госкомитета по здравоохранению.

Как напоминает South China Morning Post, согласно предварительным исследованиям, опубликованным Sinopharm днём ранее, китайская вакцина эффективна на 79,34%. Для получения официального разрешения от властей эффективность препарата должна составлять не менее 50%, а желательно более 70%, а полученный иммунитет должен сохраняться на протяжении более шести месяцев.

По словам Цзэна, вакцина Sinopharm была одним из трёх препаратов, получивших разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в июле. Таким образом были вакцинированы уже более 1,5 млн человек.