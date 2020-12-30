Корреспондент: Украина перестанет публиковать авторов из России, Белоруссии и Армении
Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение о прекращении публикации авторов из тех стран, которые «на площадке ООН и в других международных организациях выступили против территориальной целостности Украины». Как пишет «Корреспондент», среди таких стран указаны Россия, Армения, Белоруссия и ещё 14 государств. Соответствующее решение было принято на заседании секретариата Национального союза писателей Украины.
«Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и так далее) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины», — подчеркнули в организации.
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