Daily Mail: «типичное лицемерие элиты ЕС» — фон дер Ляйен раскритиковали за пристрастие к воздушному такси

Во время своих командировок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен часто предпочитает перемещаться на частных самолётах, даже когда до пункта назначения можно быстро и легко добраться на поезде. Это поведение резко контрастирует с заявлениями чиновницы, которая позиционирует себя защитницей окружающей среды и активно продвигает в ЕС новый «зелёный курс», пишет Daily Mail.

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в лицемерии. Глава Еврокомиссии, которая пытается показать себя «эковоительницей», пользовалась частными самолётами почти в половине своих международных миссий, пишет Daily Mail.

Фон дер Ляйен активно продвигает новый «зелёный курс», настаивая на том, что страны — участницы ЕС должны стать углеродно-нейтральными к 2050 году. Однако проведённый изданием анализ показывает, что с декабря прошлого года чиновница заказывала «воздушные такси» для 7 из своих 16 официальных визитов. В том числе в тех случаях, когда до пункта назначения можно было добраться на поезде.

Частные самолёты выбрасывают в 20 раз больше углекислого газа на пассажиро-милю, чем коммерческие рейсы, и намного больше, чем поезда. При этом по времени подобные перелёты не всегда оправданы, ведь, к примеру, путешествие из Брюсселя в Лондон на экспрессе Eurostar занимает всего два часа.

Согласно правилам Еврокомиссии, использование «воздушного такси» следует рассматривать только в том случае, если не удаётся найти подходящие коммерческие рейсы. Но 62-летняя фон дер Ляйен среди прочего нанимала частный самолёт в Великобританию, чтобы прочитать лекцию в Лондонской школе экономики.

Она также предпочла путешествие по воздуху, чтобы попасть на встречу в бывшем доме отца-основателя ЕС Жана Моне, где обсуждалось будущее организации. Чиновница полетела во французскую столицу, хотя могла бы добраться туда на поезде из Брюсселя за 90 минут,

обращает внимание Daily Mail.

Полученные изданием данные показывают, что одной из самых затратных стала пятидневная командировка фон дер Ляйен и её подчинённых, которая включала посещение саммита в Берлине, затем Давоса, а после мемориала жертвам холокоста в Тель-Авиве. Эти перелёты обошлись в сумму £6750 на человека.

Кроме того, фон дер Ляйен, сменившая Жан-Клода Юнкера в декабре прошлого года, указывала в качестве командировок интервью с немецкими СМИ. На встречу с ними в Берлин она также летала за счёт европейских налогоплательщиков, утверждает Daily Mail.

Примечательно, что во время своей первой речи в парламенте ЕС фон дер Ляйен предупреждала об угрозе изменения климата, которую, по словам экоактивистов, вызывают выбросы от авиаперелётов. Она настаивала на том, чтобы европейские политики и институты «перешли от слов к делу», напоминает Daily Mail.

«Это лицемерие. Европейские элиты всегда придерживаются принципа «делай так, как я говорю, а не так, как я делаю», — заявил в интервью Daily Mail депутат Консервативной партии и сторонник брексита Эндрю Бриджен.

Представитель Еврокомиссии попытался оправдать поведение чиновницы. По его словам, в некоторых поездках фон дер Ляйен приходилось пользоваться частными самолётами из-за «ограничений в расписании». «Кроме того, когда дело доходит до организации воздушного такси, часто на борту самолёта находятся несколько комиссаров вместе со своими сотрудниками и представителями других институтов ЕС», — добавил он в интервью изданию.