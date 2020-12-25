Польский эксперт: Москва готовится к войне на новом поле сражений — в космосе

Мы имеем дело с новой гонкой военного характера в области космоса между Россией, Китаем и США, где противоспутниковое оружие находится в центре их внимания, говорит аналитик из Польского института международных дел Марчин Анджей Петровский. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что Пекин и Москва видят возможность преуспеть в космосе и тем самым дать асимметричный ответ преимуществу США в других областях.

«В последние годы мы являемся свидетелями ускорившегося темпа проводимых испытаний противоспутникового оружия России и Китая. Москва и Пекин рассматривают космос в качестве ключевого региона для осуществления военных операций», — рассказал Polskie Radio аналитик из Польского института международных дел Марчин Анджей Петровский. Суть этих действий состоит в получении возможности уничтожения спутников, создания помех распознанию, предупреждению и связи, а также дестабилизации в целом.

Несколько дней тому назад Москва провела испытание ракеты-спутника, а это свидетельствует о том, что Кремль активно пытается превратить космос в поле будущих боевых действий. «Во время правления Путина Москва более интенсивно тестирует противоспутниковое оружие», — подчёркивает эксперт. В беседе Петровский обращает также внимание на то, что в плане противоспутникового оружия Россия богата опытом ещё с советских времён. «Однако в настоящее время испытания стали проводиться всё чаще и чаще», — добавляет он.

«Мы имеем дело с новой гонкой в области космоса, на этот раз военного характера. Противоспутниковое оружие находится в центре внимания России, Китая и США. Пекин и Москва видят это как асимметричный ответ на преимущество США в других областях. Поэтому они считают космос важной — если не самой важной — областью проведения военных операций», — объясняет польский эксперт.

Более того, он обращает внимание на то, что противоспутниковое оружие представляет собой опасность в плане космических отходов и мусора. Запад хочет разработать в этом плане соглашение по урегулированию, но напрасно, ведь Россия и Китай нацелены на дальнейшее развитие этих технологий и какие-либо ограничения их не интересуют.