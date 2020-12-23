WT: артиллерия против России и Китая — США испытали оружие «будущих конфликтов»

В США успешно испытали артиллерийскую систему увеличенной дальности, аналогов которой, по мнению разработчиков, у противников страны в настоящий момент нет, пишет The Washington Times. В Пентагоне надеются, что установка позволит поражать цели противника, находясь вне зоны досягаемости вражеской артиллерии.
Американские военные провели испытания передовой Артиллерийской системы увеличенной дальности (ERCA), которую в Пентагоне считают основным преимуществом США на поле боя перед такими противниками, как Китай и Россия, сообщает The Washington Times.
В ходе прошедших на выходных на полигоне Юма, штат Аризона, испытаний установка поразила цель на расстоянии 70 км. Как сообщается, для испытаний системы были использованы управляемые артиллерийские снаряды расширенной дальности Excalibur.
«Не думаю, что у наших противников есть возможность поразить цель на расстоянии 43 мили», — приводит издание слова бригадного генерала Джона Рафферти, отвечающего за программу разработки системы.
При этом точно в цель удалось попасть одним снарядом из трёх, что указывает на ту работу, которую разработчикам ещё предстоит проделать перед введением системы в эксплуатацию в 2023 году.
Как пишет The Washington Times, создавая подобное вооружение, которое «может иметь решающее значение в будущих конфликтах», в Пентагоне стремятся добиться поражения целей противника системами наземного базирования, которые находятся вне зоны досягаемости вражеской артиллерии.
Однако подчёркивается, что протестированная на выходных система — лишь начало. В частности, американские военные работают над созданием Стратегической дальнобойной пушки (SLRC), которая сможет поражать цели на расстоянии более 1,6 тыс. км.
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