Times: США разрабатывают микроволновое оружие для своих истребителей

04:58
В Аргентине за сутки выявили 6981 случай коронавируса
В Аргентине за сутки выявили 6981 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 1 510 203.
04:38
Вучич прокомментировал отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
04:18
Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с «Российской газетой» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в нижней палате парламента.
03:57
Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске
Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в столице Белоруссии — Минске. Об этом информирует ТАСС.
03:35
В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 444 646
В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 444 646.
03:14
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Филиппин
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
02:58
Popular Mechanics оценил пуск четырёх баллистических ракет «Булава»
Американский журнал Popular Mechanics в статье под названием: «смотрите российскую подводную лодку, запускающую ядерные ракеты в превью конца цивилизации», оценил пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах».
02:43
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 6 970 034
В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 6 970 034. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
02:29
В РВСН сообщили о планах постановки «Сармата» на боевое дежурство
Командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда» рассказал, когда планируется постановка межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на боевое дежурство.
02:14
Володин прокомментировал президентские выборы в США
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в беседе с «Российской газетой» прокомментировал президентские выборы в США.
01:58
В Марокко число выявленных случаев коронавируса достигло 403 619
В Марокко число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 403 619.
01:43
Террористы совершили 37 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 37 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
01:28
Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию до тех пор «пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал».
01:11
В Греции за сутки выявили 1240 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 1240 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
00:53
ФАС будет проводить внеплановые проверки цен на продукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что подготовила и согласовала нормативно-правовые документы, которые направлены на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов.
00:37
«Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче после отставки Фавра
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.
00:30
Мишина рассказала, как прошла первая тренировка Туктамышевой после коронавируса
Татьяна Мишина, тренер группы своего супруга Алексея Мишина, прокомментировала возобновление Елизаветой Туктамышевой тренировок после выздоровления от коронавирусной инфекции.
00:24
В Великобритании за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 18 450.
00:16
Бывший тренер «Динамо»: Дзюба отдохнул и выглядит лучше
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о состоянии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
00:11
Кобелев не согласился с тем, что у Максименко выработался «комплекс топ-клубов»
Известный тренер Андрей Кобелев не согласился с тем, что вратарь «Спартака» Александр Максименко традиционно неудачно играет с российскими топ-клубами.
00:09
Российские гандболистки проиграли Дании и не вышли в полуфинал ЧЕ
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче четвёртого тура основного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу.
23:59
Кличко, Мейвезер и Уорд включены в Зал славы бокса
Украинец Владимир Кличко и американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд были включены в Международный зал боксёрской славы.
23:51
В ЕС заявили о намерении продолжать оказывать давление на власти Белоруссии
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что ЕС продолжит оказывать давление на власти Белоруссии.
23:42
Ян опустился на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории
Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян потерял одну позицию в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
23:38
СК возбудил дело после нападения на сотрудника медучреждения в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в центре Москвы мужчина напал на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) медучреждения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.
23:29
Польховский высказался об антирекордной серии сборной России на этапах КМ
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал антирекордную серию национальной команды без наград на этапах Кубка мира.
23:22
Осуждённый в России Уилан пожаловался на условия содержания в колонии
Американец Пол Уилан, осуждённый в России на 16 лет за шпионаж, пожаловался на условия содержания в колонии. Об этом заявил его брат Дэвид Уилан.
23:16
«Вулверхэмптон» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Челси»
«Вулверхэмптон Уондерерс» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
23:06
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 73 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 10 095. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:02
Минздрав Украины назвал возможные сроки получения вакцины от COVID-19
Украина рассчитывает получить первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в I квартале следующего года. Об этом в эфире радио «Новое время» сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
23:00
Кадыров заявил о ликвидации боевика в ходе спецоперации в Чечне
В ходе контртеррористической операции в Ачхой-Мартановском районе Чечни уничтожен участник незаконных вооружённых формирований. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.
22:58
В сборной России по биатлону не выявили заболевших коронавирусом перед этапом КМ
В сборной России по биатлону не выявили случаев заболевания коронавирусной инфекцией перед четвёртым этапом Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
22:51
В Белом доме оценили возможность вакцинации Трампа от COVID-19
Американский лидер Дональд Трамп готов привиться от COVID-19 и получит вакцину, когда его врачи сочтут это необходимым. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
22:35
В Москве не планируют вводить ограничения на работу катков в праздники
Власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
22:32
Экс-тренер «Динамо»: если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у «Зенита» могут возникнуть проблемы
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев предположил, справятся ли центральные защитники «Зенита» с нападающими «Спартака» Джорданом Ларссоном и Эсекьелем Понсе.
22:32
Отец Месси назвал выдумкой информацию о переходе сына в ПСЖ
Хорхе Месси, отец и агент нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, опроверг информацию о скором переходе его сына во французский «Пари Сен-Жермен».
22:27
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе при монастыре в Подмосковье
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на территории Борисоглебского Аносина женского монастыря в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
22:21
Россия ждёт ответа от Госдепа по факту нападения на журналистов в США
Российская сторона обеспокоена произошедшими в США нападениями на российских журналистов и ждёт ответов на официальные запросы от Госдепа. Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
22:16
Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака»
Известный тренер Андрей Кобелев высказался о травме нападающего «Спартака» Александра Кокорина, которая не позволит ему принять участие в матче с бывшей командой — «Зенитом».
22:13
ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» в Евролиге с разницей в 35 очков
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:07
В Молдавии за сутки выявили более 1400 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 1403 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 128 656.
21:55
Фигуристка Косторная возобновила тренировки после выздоровления от коронавируса
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная выздоровела от коронавирусной инфекции и возобновила тренировки.
21:53
В Подмосковье на складе при женском монастыре произошёл пожар
Горит склад на территории Борисоглебского Аносина женского монастыря в Подмосковье, площадь возгорания — 600 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
21:50
Адетокумбо и «Милуоки» заключили самый крупный контракт в истории НБА
Греческий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объявил о заключении нового соглашения с командой из Висконсина.
21:43
В Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов
Американский лидер Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах, оспаривая результаты выборов президента США. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
21:30
Власти заявили о напряжённой ситуации с COVID-19 в Петербурге
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге стабилизируется, но остаётся напряжённой. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.
21:28
Квят обратился к болельщикам по итогам сезона «Формулы-1»
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят обратился к болельщикам по завершении сезона 2020 года.
21:20
Алонсо стал лучшим по итогам тестов в Абу-Даби
В Абу-Даби на автодроме «Яс Марина» прошли тестовые заезды «Формулы-1» с участием пилотов, не выступавших в сезоне 2020 года.
21:19
В Турции за сутки выявили более 32 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Турции выросло на 32 102.
21:16
Максименко назвал выступление за национальную сборную России по футболу своей мечтой
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказал мнение о конкуренции с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым в сборной России по футболу.