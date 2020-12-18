ARD: Путину нравится, что Байден считает Россию «самой большой угрозой»

Эксперты склоняются к тому, что при Байдене США, вероятно, будут оказывать давление на Россию в области прав человека и увеличат присутствие в Восточной Европе, однако одновременно отношения Москвы и Вашингтона станут более предсказуемыми, сообщает ARD. По мнению немецкого издания, Путин готов способствовать решению многих проблем, но только при условии «взаимного уважения».

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах одним из последних. Неделями не поступало никаких сообщений из Кремля — ждали официального подтверждения. Создавалось впечатление, будто Путин предпочитает видеть в кресле президента США Дональда Трампа, передаёт ARD.

Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает Байдена «гораздо лучшим решением», в том числе и для России. Потому что Байден, в отличие от своего предшественника, не руководствуется спонтанными эмоциями: «Теперь к власти снова приходят профессионалы в области внешней политики, — отмечает эксперт. — Потому что есть сферы, где возможно сотрудничество: в Иране, в области климатической политики и разоружения. Эта тема намного более важна для Байдена, чем для Трампа».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США расторгли при Трампе. Уже в феврале следующего года истекает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который десять лет назад подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама. Байдену, вероятно, этот договор действительно «пришёлся по душе»: будучи сенатором, он посещал Советский Союз ещё в разгар холодной войны, когда обсуждались предыдущие договоры, сообщает ARD.

Кортунов считает, что СНВ-III не может быть продлён в короткий срок, но проведение переговоров о последующем регулировании вполне возможно. С другой стороны, признаётся эксперт, в некоторых аспектах с Байденом проще не будет: «Белый дом, например, будет жёстко критиковать Россию с точки зрения прав человека — Трампу это было не так важно. Возможно, они снова будут активно вовлечены в происходящее на Украине, в Грузии, а также в Белоруссии». Но при этом, считает Кортунов, при Байдене отношения с США станут более предсказуемыми: «Кремль знает, на что рассчитывать».

Большая приверженность США правам человека, однако, может оказать «прямо противоположное действие» на Россию, опасается оппозиционно настроенный Андрей Колесников из Московского Центра Карнеги. «Любая критика из Вашингтона будет воспринята как нападение, как вмешательство в наши внутренние дела», — считает эксперт.

Сегодня между Россией и США мало прямых контактов на парламентском уровне, в отличие от советских времён, когда депутаты и сенаторы всегда были в контакте друг с другом, несмотря на все политические разногласия, удивляется Колесников. «Был интерес друг к другу и политическая воля, как минимум поддерживать контакт. Всего этого мы сейчас не наблюдаем», — отмечает эксперт. Кроме того, при Брежневе и Никсоне существовал знаменитый «конфиденциальный канал» переговоров между советским послом в Вашингтоне Добрыниным и советником по национальной безопасности Генри Киссинджером, который являлся очень эффективным инструментом.

Позиция Никсона заключалась в том, чтобы сосредоточиться на экономическом сотрудничестве, несмотря на идеологические различия с советским режимом. Брежневу это также подходило — так, по крайней мере, поддерживался контакт, объясняет Колесников. «Всё это сегодня едва ли возможно».

Как отмечает ARD, Байден посещал Москву еще в 1970-х годах, будучи сенатором. Об одном из его визитов советское телевидение сняло целый документальный фильм. В 2011 году Байден снова оказался в Москве — в качестве вице-президента США. Путин в то время являлся премьер-министром. После поездки Байден заявил, что сказал Путину: «Я смотрю в ваши глаза и думаю, что у вас нет души». Путин в ответ пошутил: «Мы понимаем друг друга».

Поэтому, похоже, Путин и Байден не питают друг к другу личных симпатий. Во время предвыборной кампании Байден назвал Россию «самой большой угрозой Америки». Это, возможно, даже понравилось Путину: он хочет быть с Америкой на равных. Обама когда-то назвал Россию «региональной державой». Путин не отошёл от этих слов по сей день, утверждает издание. Между строк его поздравления Байдену можно было прочесть: Россия и США могли бы совместно способствовать решению многих проблем «при взаимном уважении».