Обозреватель: Украина не вернёт себе Крым, пока Путин у власти

Для «деоккупации Крыма» Украина создала новую площадку — «Крымскую платформу», первая встреча в рамках которой запланирована на май 2021 года. Однако, как пишет «Обозреватель», Кремль может не согласиться на участие в таком формате, и ожидать возвращения Крыма в состав Украины можно будет лишь только после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом России.

Украина начинает процесс по «деоккупации Крыма»*, запуская его в рамках нового международного саммита «Крымская платформа». Как пишет «Обозреватель», идею уже поддержали ведущие страны мира, первая встреча запланирована на май 2021 года.

Цель формата заключается «в повышении эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию полуострова, усилении международного давления на Россию, предупреждении дальнейших нарушений прав человека и защите жертв на оккупированном полуострове». Платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети.

Как пишет издание, «все шесть лет оккупации» Россия категорически отказывалась обсуждать вопрос Крыма на любых международных площадках или конференциях. Однако ситуация изменилась весной этого года, когда стало очевидно, что полуостров оказался на грани экологической катастрофы из-за отсутствия воды. Но Россия «вместо того, чтобы решить проблему, прибегает к политико-пропагандистским трюкам, обвиняя во всех бедах Украину».

Через депутата Госдумы Наталью Поклонскую Кремль жалуется на водный геноцид в Организацию объединённых наций. Теперь же Поклонская захотела рассказать об этом и на «Крымской платформе».

Сложно комментировать подобные заявления Поклонской, потому что она не представляет ни один из официальных уровней, объяснила изданию депутат от партии «Слуга народа» Нелли Яковлева, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. И добавила, что подобных эпатажных заявлений со стороны России будет всё больше.

«В качестве какого статусного субъекта можно пригласить Поклонскую? Как минимум это должно быть официальное заявление Министерства иностранных дел России. Сама Поклонская занимается политическими манипуляциями. Чем ближе к крымскому саммиту — тем больше Россия будет расшатывать его различными эпатажными заявлениями. По вопросу Крыма Москва постоянно будет прибегать к различным манипуляциям. Но Украина должна вести свою генеральную линию и занимать однозначно жёсткую позицию», — заявила Яковлева.

Заместитель председателя МИД Украины Эмине Джапарова считает, что Россию стоит пригласить для участия в «Крымской платформе», поскольку «именно Москва несёт ответственность за оккупацию Крыма и её последствия». Но в то же время признаёт: Кремль может не согласиться на участие в таком формате.

Как заключает издание, эксперты и политики считают, что Крым вернётся в состав Украины лишь только после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом России, поскольку когда Путин уйдёт и президентский пост возглавит кто-то другой, новой кремлёвской власти придётся налаживать контакты с Западом, она будет вынуждена пойти на уступки, в том числе и по Крыму.

«Это будет сложный и длительный процесс, но, опять же, как утверждают эксперты, он уже не за горами», — подводит итог автор материала.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



