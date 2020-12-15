1+1: Украина вводит новые ограничения ещё до начала жёсткого карантина

Украинское правительство объявило о новых ограничительных мерах, которые начнут действовать ещё до введения жёсткого карантина, назначенного на 8 января. Как передаёт «1+1», с 19 декабря запрещается проводить праздники в детских садах и школах, устраивать публичные мероприятия в заведениях общественного питания, а также устанавливаются ограничения на посещение музеев и церквей.

Ещё до введения жёсткого карантина с 8 января правительство накануне объявило о новых ограничениях с 19 декабря. Кроме уже действующих правил, дополнительно запрещается проводить праздники в детских садах и школах, где присутствует более одной группы или класса. Все мероприятия должны проходить без родителей.

Запрещается проводить публичные мероприятия в заведениях общественного питания. Работать данные учреждения должны до 23 часов, однако в новогоднюю ночь им позволят работать до часу ночи.

В галереях и музеях не должно быть более одного человека на 10 квадратных метров. А вот в церквях — не более одного человека на пять квадратных метров.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2020 года.