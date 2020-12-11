Le Monde: на фоне горящей планеты — активисты обвинили Макрона в экологическом бездействии

В Париже представители движения ANV-COP21 растянули гигантский портрет с изображением Эммануэля Макрона на фоне горящей планеты, протестуя против бездействия властей в отношении глобального потепления, сообщает Le Monde. По словам активистов, за прошедшие пять лет с момента принятия Парижского соглашения страна, которая должна была стать примером, не приняла значительных мер и лишь увеличила число голословных заявлений.

В четверг, за два дня до пятой годовщины подписания Парижского договора по климату, активисты из ненасильственного движения ANV-COP21 собрались в Париже, чтобы ещё раз упрекнуть Эммануэля Макрона в «бездействии» в отношении чрезвычайной климатической ситуации, пишет Le Monde. Они распылили розовые, оранжевые и охровые дымовые шашки, которые практически скрыли Эйфелеву башню и огромный (10 на 14 м) портрет главы государства: вместо садов Елисейского дворца, как на официальных изображениях, позади президента оказалась горящая планета. Участники акции размахивали транспарантами с надписями на французском и английском языках: «Парижское соглашение в огне, виноват Макрон».

«Перед лицом чрезвычайной ситуации Макрон только увеличивает число рекламных акций, тогда как мы движемся в сторону мира с температурой, повышенной на 3—4 °C, что поставит под вопрос пригодность этой планеты для жизни», — заявила официальный представитель ANV-COP21 Сесиль Маршан. На месте также присутствовал генеральный директор французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жюльяр, который присоединился к критике президента Франции: по его словам, за эти пять лет «в стране, которая должна быть примером», не было принято никаких обязательств по договору.

В ближайшие дни будет опубликован закон, который берёт на вооружение предложения гражданского соглашения по климату. На акцию протеста пригласили одну из 150 участников этого соглашения Изабель Робиншон, которая выразила своё разочарование, из-за того что принятые правительством меры лишились своей сути, а сами власти не находят смелости «поменять ритм машины». Среди приглашённых была также океанолог и климатолог из Исследовательского института развития (IRD) Жюльетт Миньо, которая связала политическое обращение с научной реальностью. По её словам, потепление климата даже на один градус приводит к тяжёлым последствиям: «Разница между 1,5 и 2 °C значительная: дополнительно 10 миллионов человек затронет риск, связанный с повышением уровня моря, а количество людей, которым будет угрожать нехватка воды, увеличится вдвое». Специалист утверждает, что уже на протяжении нескольких лет учёные предлагали в различных докладах решение проблемы, но ничего значительного так и не было сделано.

В статье отмечается, что возмущение активистов ANV-COP21 подогрело решение апелляционного суда Парижа, который тремя часами ранее согласился с мерой, выбранной предыдущей инстанцией, от 11 сентября 2019 года о взыскании €500 штрафа с каждого из шести участников снятия официальных портретов Эммануэля Макрона в мэриях. Суд не признал «состояние крайней необходимости» и «действие перед безотлагательной и неизбежной опасностью» — потеплением климата, о котором говорили обвиняемые. Суд также не согласился с доводами адвоката, который в сентябре настаивал на защите свободы слова.

Таким образом, апелляционный суд Парижа пошёл вразрез с судами в Страсбурге, Оше или Валенсии, которые прекратили следствие против активистов, также обвинённых в «краже, совершённой группой лиц». Как напоминает французская газета, тогда в мэриях по всей Франции сняли около 150 портретов главы государства, что демонстрировало «отсутствие его климатической политики». В результате было возбуждено 38 судебных процессов.

В Париже представители ANV-COP21 собираются подать кассационную жалобу. «Через два года, когда мы будем опускать бюллетени в урны во время президентских выборов, будет уже слишком поздно для извинений в недостаточных действиях по борьбе с климатической катастрофой, — приводит Le Monde слова одной из обвинённых Полин Бойер. — Мы не позволим нашему будущему превратиться в пепел».