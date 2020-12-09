CNBC: генпрокурор Техаса потребовал отменить результаты выборов в четырёх штатах США

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с просьбой признать недействительными результаты выборов президента в четырёх штатах из-за имевших место нарушений, передаёт CNBC. Тем не менее, по словам экспертов, у штата Техас нет законных оснований подавать иск, утверждая, что выборы в других штатах прошли с нарушениями.

Техас пытается отменить результаты выборов президента в четырёх «колеблющихся штатах», подавая на них в суд. В иске, поданном в Верховный суд, утверждается, что результаты выборов в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган, где победу одержал Джо Байден, являются незаконными. Доказательств в поддержку этого утверждения не приводится.

Эксперты в области избирательного права отмечают, что прежде подобные иски в Верховный суд никогда не подавались. По их словам, у Техаса даже нет законных оснований утверждать, что выборы в других штатах прошли с нарушениями. Однако генпрокурор Техаса утверждает, что все законные основания для этого у них есть. По его словам, это связано с заинтересованностью штата в том, какая партия контролирует сенат, а сенат состоит из представителей штатов.

Это произошло в день окончательного дедлайна в подведении итогов голосования, когда вступает в силу так называемое правило безопасной гавани. Штаты должны завершить все судебные разбирательства и обработку бюллетеней, чтобы конгресс мог официально подсчитать голоса. Через шесть дней коллегия выборщиков должна официально проголосовать и утвердить победу Джо Байдена.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2020 года.