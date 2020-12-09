CNBC: генпрокурор Техаса потребовал отменить результаты выборов в четырёх штатах США

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с просьбой признать недействительными результаты выборов президента в четырёх штатах из-за имевших место нарушений, передаёт CNBC. Тем не менее, по словам экспертов, у штата Техас нет законных оснований подавать иск, утверждая, что выборы в других штатах прошли с нарушениями.
Техас пытается отменить результаты выборов президента в четырёх «колеблющихся штатах», подавая на них в суд. В иске, поданном в Верховный суд, утверждается, что результаты выборов в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган, где победу одержал Джо Байден, являются незаконными. Доказательств в поддержку этого утверждения не приводится.
Эксперты в области избирательного права отмечают, что прежде подобные иски в Верховный суд никогда не подавались. По их словам, у Техаса даже нет законных оснований утверждать, что выборы в других штатах прошли с нарушениями. Однако генпрокурор Техаса утверждает, что все законные основания для этого у них есть. По его словам, это связано с заинтересованностью штата в том, какая партия контролирует сенат, а сенат состоит из представителей штатов.
Это произошло в день окончательного дедлайна в подведении итогов голосования, когда вступает в силу так называемое правило безопасной гавани. Штаты должны завершить все судебные разбирательства и обработку бюллетеней, чтобы конгресс мог официально подсчитать голоса. Через шесть дней коллегия выборщиков должна официально проголосовать и утвердить победу Джо Байдена.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения, меры могут быть усилены.
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением продлить в 2021 году мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт.
Столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания, о чём свидетельствуют результаты мониторингового исследования TIMSS, проведённого Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA.
В Союзе артистов и аниматоров заявили о резком снижении спроса на услуги новогодних аниматоров в России. Поступают единичные звонки на домашние представления с 26 по 31 декабря, хотя в прежние годы выезды начинались уже с 15-го числа.
Утечка персональных данных в Москве лиц, переболевших коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора. Об этом заявил руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда чемпионата Европы — 2022 U-19 среди юношеских команд (игроки 2003 года рождения).