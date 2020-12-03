Times: Евросоюз не считает правильным быстрое одобрение вакцины Pfizer в Великобритании

Европейское агентство лекарственных средств выступило против экстренного разрешения на использование вакцины против коронавируса, которое Соединённое Королевство выдало вакцине Pfizer. Европейский регулятор считает правильным подходом выдачу временной лицензии на один год, что позволяет осуществлять контроль и мониторинг её эффективности и безопасности для граждан, пишет The Times.

Европейские и британские регуляторы в области лекарственных препаратов оказались втянуты в непредвиденный спор из-за быстроты, с которой Великобритания одобрила вакцину против коронавируса Pfizer, сообщает The Times. Такое столкновение предвосхищает борьбу из-за разницы в системах регулирования в эпоху после брексита.

Как напоминает издание, утром в среду министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок рассказал в эфире The Times Radio, что вакцина была так скоро одобрена благодаря быстрой работе британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA). При этом Хэнкок добавил, что «благодаря брекситу» Великобритания смогла принять такое решение на основе британского регулятора, а не «шагать в ногу с европейцами, которые двигаются немного медленнее». Министр образования Гэвин Уильямсон шутливо дополнил его слова в эфире радиостанции LBC: он сказал, что Соединённое Королевство может похвастаться «лучшими людьми и медицинскими регуляторами, чем во Франции, Бельгии или Америке», потому что оно намного лучше, чем какая-либо другая страна.

Позднее премьер-министр Борис Джонсон опроверг заявления своих министров, подчеркнув, что «это глобальные усилия», а учёные по всему миру «объединяются, чтобы это стало возможно». В то же время генеральный директор MHRA Джун Рейн указала, что организация смогла получить запас вакцины по европейскому закону, который действует до 1 января будущего года.

Британская газета отмечает, что все европейские страны могут в экстренных случаях разрешить использование вакцин или других лекарств для определённых групп населения во время кризиса в области здравоохранения. Однако вчера Европейское агентство лекарственных средств предположило, что такой подход к массовой вакцинации является неправильным. По мнению этой организации, «самым подходящим регуляторным механизмом» в основе массовой вакцинации во время пандемии должна быть лицензия на один год, которая называется условным регистрационным удостоверением. Сейчас Европейское агентство рассматривает временную лицензию и считает, что это «подконтрольная и надёжная основа», которая на уровне закона обязывает обеспечивать безопасность и мониторинг — «жизненно важные элементы для обеспечения высокого уровня защиты граждан». К тому же Еврокомиссия заявила, что агентство требует предоставить и проверить более убедительные экспериментальные доказательства эффективности вакцины, чем для временного разрешения на её использование.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что его страна и другие государства ЕС приняли общее решение не разрешать срочную вакцинацию на ранних этапах. После совещания с другими главами европейских минздравов он отметил, что они выбрали «единый европейский подход» к решению этой проблемы. Таким образом, «все 27 стран-членов получат доступ к вакцине в одно и то же время». Кроме того, Шпан раскритиковал слова британских министров и подчеркнул, что «Biontech является европейской разработкой, из ЕС». По его мнению, то, что европейская вакцина оказалась «настолько хороша, что Великобритания так быстро её одобрила», показывает, что в этот кризис лучше всего работает «европейское и международное сотрудничество».

Как пишет в заключение The Times, британское и европейское агентства получили одинаковые данные, а независимые учёные пришли к соглашению, что решение MHRA означает его уверенность в безопасности вакцины. Однако на фоне непрекращающихся обсуждений, насколько полно Соединённое Королевство должно следовать европейским законам, этот спор может стать прелюдией будущих баталий.