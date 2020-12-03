N-TV: министр экономики Германии увидел в России и Африке источник «зелёного» водорода

Россия может стать «многообещающим партнёром» для Германии в производстве водорода, заявил министр экономики и экологии ФРГ Петер Альтмайер. Как передаёт N-TV, Альтмайер уверен, что на российской территории должны быть размещены мощности по выработке экологически чистого топлива для нужд германской промышленности, так как там есть свободные площади для строительства солнечных и ветряных электростанций. Ранее он уже упомянул о подобных видах на страны Африки, подчёркивает телеканал.

В ходе конференции Российско-германского сырьевого форума министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Россия и Германия должны углублять сотрудничество в области использования «зелёного» водорода, передаёт N-TV. Он считает, что достижению цели климатической нейтральности (цели снижения углеродных выбросов до нуля. — ИноТВ) к 2050 году может содействовать импорт водорода, получаемого с помощью возобновляемых источников энергии.

По мнению Альтмайера, Россия, обладающая обширными ресурсами для ветряной и солнечной энергетики, может производить и с помощью обширной сети трубопроводов поставлять недорогой водород в Германию и тем самым стать для неё многообещающим партнёром. «Это открывает новые возможности для развития и укрепления двусторонних российско-немецких экономических отношений», — считает министр экономики и энергетики.

По словам Альтмайера, создание ликвидного международного рынка «зелёного» водорода является целью Национальной водородной стратегии Германии, так как с помощью производства энергии только внутри страны Германия никогда не сможет удовлетворить национальный спрос. Следовательно, считает Альтмайер, в среднесрочной перспективе «зелёный» водород будет необходимо импортировать «в крупных масштабах».

«Германия будет налаживать двустороннее сотрудничество в области водородной энергетики со странами, обладающими высоким потенциалом для недорогого производства водорода из возобновляемых источников энергии. Это относится и к России», — заявил Альтмайер.

По словам Альтмайера, Россия обладает таким потенциалом как с точки зрения производства, так и с точки зрения транспортировки «зелёного» водорода, получаемого только с помощью возобновляемых источников энергии. Он отметил, что немецкие компании, в свою очередь, занимают лидирующие позиции в мире, когда речь идёт о производстве «зелёного» водорода.

«Мы должны объединить эти взаимодополняющие возможности и ресурсы ради взаимной выгоды, — заявил Альтмайер. — Поэтому я рад, что переговоры об укреплении сотрудничества в области водородной энергетики уже начались. Они должны проходить намного более интенсивно».

Ранее он объявил о намерении импортировать «зелёный» водород и из стран Африки, объяснив это возможностью его выгодного производства на основе солнечной энергии, сообщает N-TV.