Hürriyet Daily News: Эрдоган намерен вывести Турцию в десятку сильнейших экономик мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна намерена попасть в десятку крупнейших экономик мира. По его словам, с момента её основания республике удалось добиться значительных успехов и среди прочего раскрыть ранее неиспользованный энергетический потенциал, сообщает Hürriyet Daily News.

Турецкая Республика планирует войти в десятку крупнейших экономик мира, и достижение этой цели станет величайшим подарком её основателю Мустафе Кемалю Ататюрку. C таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hürriyet Daily News.

«Государство, которое не может распределять богатство страны среди своего народа, укрепляя занятость и распространяя благосостояние, не способно продолжать своё здорового существования в течение длительного времени. С этой целью мы планируем сделать нашу страну одной из десяти крупнейших экономик мира, расширив её для всех 83 миллионов [граждан] », — сказал он.

Эрдоган отметил, что на протяжении последних 18 лет основное внимание его правительство уделяло проблемам турецкой экономики, которая «подвергается тайным или открытым нападкам». По его словам, страна ведёт борьбу с теми, кто пытается добиться от неё «современной капитуляции», закабалив её с помощью процентных ставок, обменных курсов и инфляции.

Глава государства подчеркнул, что Турция добилась большого развития с момента основания и сегодня стремится стать одной из самых развитых стран. «Если (ранее - ИноТВ) общая сумма иностранных капиталовложений составляла 50 миллионов долларов, то за последние 18 лет эта цифра достигла 223 миллиардов долларов», — заявил он.

Эрдоган также напомнил, что с момента основания республики население Турции увеличилось с 13 миллионов до 83 миллионов. Он также обратил внимание на многократный рост числа образовательных учреждений, больниц и рабочих мест, а также увеличение протяжённости железных и автомобильных дорог.

По мнению президента, Турция также раскрыла свой богатый энергетический и ирригационный потенциал, который совсем не использовался раньше. «Наша местная установленная мощность выросла до 58 294 мегаватт. Это означает, что рост уровня местного производства энергии превысил 62 процента» — отметил Эрдоган.