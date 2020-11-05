Турецкий политолог: для Эрдогана безопаснее бросить вызов Макрону, чем Путину или Трампу

Участившиеся нападки Реджепа Тайипа Эрдогана на Эммануэля Макрона преследуют несколько целей, уверен турецкий политолог Ахмет Инсель. Как пояснил эксперт в интервью Le Figaro, агрессивная риторика помогает Эрдогану укрепить альянс с националистами внутри страны, выступить в роли защитника мусульман всего мира и дать отпор Франции как противнику в международных конфликтах. К тому же бросать вызов Макрону для турецкого лидера — гораздо более безопасная стратегия, чем противостоять Путину или Трампу, замечает специалист.

Участившиеся провокации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона имеют несколько причин, считает турецкий экономист и политолог Ахмет Инсель. Как поясняет эксперт в интервью Le Figaro, во-первых, это нагнетание напряжённости позволяет Эрдогану укрепить альянс с ультранационалистами внутри страны. С 2016 года Эрдоган нуждается в поддержке националистических ультраправых, чтобы получить большинство на президентских и всеобщих выборах. Бросая вызов Франции, он расширяет базу своих сторонников и заставляет оппозиционные партии выражать свою поддержку его внешней политике, отмечает политолог.

Помимо этого, Эрдоган хочет предстать защитником всех мусульман мира, униженных Западом, уверен собеседник издания. По его словам, турецкий лидер воплощает национализм «с яркой религиозной окраской», и Макрон служит для него «козлом отпущения».

К тому же Франция и Турция поддерживают противоположные лагеря в Ливии, Сирии и нагорно-карабахском конфликте, напоминает Инсель. В довершение ко всему Франция встала на защиту Греции в споре с Турцией по поводу эксклюзивных экономических зон в Эгейском и Средиземном море.

Как подчёркивает эксперт, стратегам НАТО предстоит решить, каковы будут последствия такого развития событий, однако существует опасность, что исключение Турции из альянса позволит ей стать ещё одним фактором региональной нестабильности. Кроме того, устав НАТО не предусматривает такого исключения, напоминает специалист. Тем не менее потеря доверия к Турции основными членами НАТО очевидна, и если этот дрейф будет продолжаться, Турция может больше не рассматриваться в качестве стратегического союзника, замечает собеседник Le Figaro.

Отсутствие реакции на заявления Эрдогана со стороны США эксперт объясняет меньшим интересом американцев к делам Ближнего Востока, если речь не идёт об Израиле, и обеспокоенностью собственными президентскими выборами. Что касается ЕС, он довольно серьёзно опасается массовой иммиграции, и Эрдоган использует этот страх.

Как поясняет политолог, в Европейском союзе есть два противоборствующих течения. Ангела Меркель по-прежнему выступает за то, чтобы двери для переговоров с Турцией оставались открытыми, по крайней мере до предстоящих выборов в Германии. Ради этого Берлин даже готов давать Анкаре заведомо невыполнимые обещания, вроде отмены виз для выходцев из Турции. Вдобавок к этому значительное число стран ЕС возмущены позицией Франции, считая её односторонней и отмечая огромный разрыв между реальными французскими возможностями вмешательства и её непримиримой риторикой.

Если все страны ЕС (кроме Венгрии) осудили оскорбительные высказывания Эрдогана в адрес Макрона, то в принятии решения о санкциях против Турции и тем более официальном лишении её статуса страны-кандидата в члены ЕС такого единодушия нет, отмечает эксперт. «Для Эрдогана бросить вызов Макрону намного проще и потенциально грозит гораздо меньшими издержками, чем бросить вызов Путину, Трампу или другому президенту США», — подчёркивает Инсель.

По мнению политолога, исламистская и националистическая риторика Эрдогана находит некоторый отклик в сердцах турецких иммигрантов в Германии и Франции, однако о масштабах этой поддержки он судить не берётся.

В том, что Франция вынуждена противостоять Турции в одиночку, Инсель видит следствие отсутствия реальной внешней политики ЕС и отсутствия средств для такой политики. Однако Париж вряд ли сможет продолжать в том же духе и не заинтересован в этом, считает специалист.

Инсель не склонен питать большие надежды в отношении зарождения оппозиции «авантюризму» Эрдогана внутри самого турецкого общества: по его словам, националистические рефлексы, особенно во внешней политике, преобладают в основных оппозиционных право-либеральных и социал-демократических партиях.

«С другой стороны, авантюризм правящего исламско-националистического альянса также приводит турецкую экономику к катастрофе, и это ахиллесова пята власти клана Эрдогана», — считает собеседник газеты. Однако, чем глубже экономика Турции будет погружаться в кризис, тем больше риск, что Эрдоган повысит градус репрессий внутри страны и агрессии во внешней политике, предупреждает политолог.