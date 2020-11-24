Times: рекордное наращивание Великобританией военного бюджета — это «только начало»

Принятое британским правительством решение о резком увеличении военных расходов является нужным и своевременным шагом — он не только ознаменует конец «эры нерешительности» в вооружённых силах страны, но и позволит Лондону подготовиться к отражению новых угроз от Китая и России, пишет The Times. Вместе с тем, по мнению обозревателя издания, одного наращивания военного бюджета для этого будет мало: Лондону также придётся пересмотреть военную доктрину и провести радикальные преобразования внутри армии.

Внезапно возникшая у британских властей «тяга к военным расходам» и, в частности, их обещание потратить в ближайшие четыре года £16,5 млрд на высокотехнологичное оружие, вызвали у многих недоумение, пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас. Между тем, как полагает журналист, такой шаг нельзя назвать несвоевременным — ведь «искусные и изощрённые противники вроде России и Китая» превратили мир в гораздо более опасное место, чем думали предыдущие правительства Соединённого Королевства.

Британский генерал Ричард Бэрронс совсем недавно отмечал, что цифровая эпоха изменила не только быт людей, но и методы ведения войны, и выражается это в первую очередь в том, что сама территория страны, об обороноспособности которой в последние тридцать лет почти не задумывались, вновь оказалась в опасности: отныне Россия и Китай могут атаковать Великобританию при помощи крылатых ракет с дальностью до 3000 км и точностью поражения до двух метров, продолжает обозреватель The Times. «Мы вкладывались в то, чтобы обеспечить надёжную защиту авианосцам, но при этом полностью демонтировали системы, предназначенные для обороны территории Соединённого Королевства», — цитирует журналист Бэрронса.

Как пишет автор, искусство войны меняется и в других аспектах — как было продемонстрировано в недавних конфликтах, всё более широкое применение находят беспилотники, лучевое оружие и роботы, а дорогие танки и авианосцы кажутся всё более громоздкими и уязвимыми. Кроме того, конфликты между странами теперь могут происходить без единого взрыва, посредством кибер-, информационных и финансовых атак, отмечает Лукас. В принятой британским правительством в 2018 году «гибридной» доктрине совершенно справедливо подчёркивается значение этого нового типа военных действий, где границы между гражданской и военной сферой, а также частным сектором и государством постепенно размываются, пишет журналист. Вместе с тем, Великобритания до сих пор так и не добилась серьёзных перемен в плане подхода к планированию обороны с учётом этих новых веяний, сетует он.

По мнению Лукаса, Лондон в настоящий момент «делает ставки» на то, каким окажется будущее. Так, британцы рассчитывают, что их европейские союзники будут брать на себя более серьёзные обязательства в плане обороны континента, «воздавая» таким образом Великобритании за то, что она активно модернизирует свои военные средства, поясняет журналист. Как пишет обозреватель The Times, далеко не факт, что этот расчёт сбудется — подавляющее большинство европейских стран несмотря на все разговоры о европейских вооружённых силах не имеют большого аппетита к «риску и жертвам», и Соединённое Королевство остаётся единственным членом НАТО в регионе, относящимся к вопросам обороны со всей серьёзностью.

Обороноспособность Европы, как и прежде, на деле обеспечивают США, и рассчитывая на их дальнейшую поддержку, Лондон делает ещё одну серьёзную ставку, убеждён Лукас. Американским избирателям не слишком по нраву идея о том, что Штаты должны поддерживать безопасность «большой, богатой и неблагодарной Европы», и хотя при Дональде Трампе, который пренебрежительно отзывался о НАТО, Вашингтон только нарастил своё присутствие на континенте, а Джо Байден является убеждённым сторонником трансатлантического единства, приоритетным направлением для Америки является всё же Китай, констатирует журналист.

Отсюда — третья «ставка» Великобритании: США могли бы создать клуб D-10, объединив крупнейшие демократические державы мира для сдерживания Китая, и такое объединение вполне способно послужить Лондону в качестве удобного полигона для реализации своих глобальных оборонных инициатив; в таком случае попытки Пекина запугать Австралию, провернуть очередной «трюк» в Южно-Китайском море или же присоединить территории в Гималаях сразу же бы напарывались на единый ответ, в который могло бы сделать ощутимый вклад и Соединённое Королевство, рассуждает обозреватель The Times. Однако «Демократическая десятка» пока так и не оформилась в виде реальных соглашений, тогда как Китай продолжает наращивать свою мощь, предупреждает автор.

В резком наращивании оборонных расходов есть немало плюсов — такой шаг не только ознаменует конец «эры деструктивной нерешительности» в британских вооружённых силах и закрепляет за Великобританией статус крупнейшей военной державы в Европе, но и поможет развеять зародившиеся у Вашингтона опасения в связи с утратой Лондоном былого авторитета, уверен Лукас. Тем не менее, многие серьёзные вопросы так и остаются без ответа, считает журналист. Как поясняет автор, для того, чтобы создать новые военные средства, понадобится отказаться от части старых — и британской армии, похоже, скоро предстоит расплатиться за многолетнюю неэффективность.