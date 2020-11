GRYOnline: в Кракове решили проверить, насколько «Ведьмак» польский

Национальный научный центр Польши выделил грант Ягеллонскому университету, который проведёт исследование «польскости» польских видеоигр. Как пишет портал GRYOnline.pl, научным объектом станут игры The Witcher 3 и This War of Mine. Учёные должны будут разобраться в польской игроиндустрии и проверить, какие элементы игр, выпускаемых студиями, расположенными в Польше, относятся к национальной культуре как с точки зрения повествования и эстетики, так и по механике игры.

Ягеллонский университет получил от Национального научного центра Польши около 670 тыс. злотых (около 13 млн рублей) на реализацию исследовательского проекта по польским видеоиграм. Как пишет портал GRYOnline, научным объектом станут игры The Witcher 3 и This War of Mine. Предметом исследования учёных станет вопрос «польскости» польских видеоигр. Согласно резюме, они должны будут провести всестороннее исследование польской игровой культуры, проверить, какие элементы игр, выпускаемых студиями, расположенными в Польше, относятся к национальной культуре как с точки зрения повествования и эстетики, так и по механике игры. Также им необходимо исследовать, какие игры называют польскими польскоязычные игроки и какие игры носят этот ярлык в глобальном англоязычном тираже. Учёные также рассмотрят реалии производства игр в Польше, изучат команды, работающие над ними, а также методы маркетинга и распространения. Кроме того, они должны будут описать польскую игровую культуру в более широком культурном контексте, изучить её историю, чтобы определить, какие культурные условия ответственны за успех польской игровой индустрии и благодаря каким факторам они могли бы стать польской национальной специализацией. Как отмечает портал, в результате исследования эксперты должны будут ответить на несколько вопросов, в частности: «Можно ли назвать компанию CD Projekt Red полностью польской, хотя там работают разработчики и из других стран?» и «Можно ли считать This War of Mine успехом Польши, несмотря на то что сюжет во многом основан на трагической истории Балкан?».

