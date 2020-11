GRYOnline: в Кракове решили проверить, насколько «Ведьмак» польский

Национальный научный центр Польши выделил грант Ягеллонскому университету, который проведёт исследование «польскости» польских видеоигр. Как пишет портал GRYOnline.pl, научным объектом станут игры The Witcher 3 и This War of Mine. Учёные должны будут разобраться в польской игроиндустрии и проверить, какие элементы игр, выпускаемых студиями, расположенными в Польше, относятся к национальной культуре как с точки зрения повествования и эстетики, так и по механике игры.