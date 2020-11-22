Bild: голландский журналист «взломал» секретную видеоконференцию министров обороны ЕС

Голландский журналист Даниэль Верлаан стал непрошенным гостем на онлайн-конференции министров обороны ЕС, сообщает Bild. Попасть он туда смог благодаря изображению с паролем, которое по неосторожности опубликовала у себя в Twitter министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. За эту выходку его могут привлечь к уголовной ответственности, отмечает немецкое издание.
Голландский журналист Даниэль Верлаан смог взломать секретную видеоконференцию министров обороны ЕС, сообщает Bild. Для этого он воспользовался изображением, которое по неосторожности опубликовала у себя в Twitter министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. На нём были видны шесть из семи цифр пароля для подключения к трансляции.
Последнюю цифру Верлаан, по-видимому, смог самостоятельно подобрать и таким образом подключился к видеоконференции, продолжает издание. Политики довольно быстро заметили, что на трансляции присутствует кто-то лишний. Журналист в чёрной майке улыбался и махал министрам рукой.
«Вы знаете, что присутствуете на секретной встрече?» — спросил у него верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Да, да, мне очень жаль. Я журналист из Нидерландов, — ответил тот, в то время как на фоне был слышан смех других участников. — Мне очень жаль, что я прервал вашу конференцию, я ухожу». В результате встречу остановили из соображений безопасности.
Представитель министерства обороны Нидерландов назвал произошедшее «глупой ошибкой». Сейчас опубликованного ранее изображения на странице Бейлевелд в Twitter уже нет. Вместо него там выложены другие кадры с трансляции. Голландский премьер-министр Марк Рютте призвал своих коллег ужесточить меры по обеспечению онлайн-безопасности. К слову, Верлаана теперь могут привлечь к уголовной ответственности за его выходку. Впрочем, пока неизвестно действительно ли до этого дойдёт.
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