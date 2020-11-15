Корреспондент: Зеленский рассказал, как Украина объединяет США

Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам рассказал, как Украина «объединяет Соединённые Штаты». Как передаёт «Корреспондент», Зеленский добавил, что Украина была и остаётся партнёром и другом, как для демократов, так и для республиканцев, поэтому что позиция Киева о категорическом невмешательстве в избирательную кампанию на выборах президента США была совершенно правильной.

Владимир Зеленский убеждён, что позиция Украины о категорическом невмешательстве в избирательную кампанию на выборах президента США была совершенно правильной. Как пишет «Корреспондент», об этом он сказал в своём видеообращении к украинцам из больницы Феофания.

По его словам, тема выборов в США интересовала украинцев не меньше, чем собственные местные выборы.

«При чём здесь Украина? Правильно. Совершенно ни при чём. И это и есть наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США», — сказал Зеленский.

По его словам, сегодня все признают, что позиция украинской власти была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства, а, следовательно, и самое главное — Украина была и остаётся партнёром и другом, как для демократов, так и для республиканцев.

«Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединённые Штаты», — добавил Зеленский.