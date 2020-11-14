Independent: в Россию едет британский министр — не для нормализации отношений, а для диалога

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон направится с визитом в Москву, и это будет первая встреча дипломата такого рода из Великобритании с российскими коллегами с 2018 года. Как отмечает Independent, в британском правительстве подчёркивают, что эта поездка не говорит о нормализации отношений, но призвана поддержать диалог между странами.
В понедельник в Москву приедет государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон. Как пишет Independent, это будет первый визит высокопоставленного британского дипломата в Россию со времён отравления в Солсбери. Издание отмечает, что Россия и Великобритания пытаются вести диалог на фоне ухудшения отношений.
Однако в правительстве Великобритании отметили, что эта поездка не говорит о том, что отношения между странами вернутся к прежнему состоянию. Скорее, по их словам, это попытка вернуть практику ежегодных встреч британских дипломатов с заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым для обсуждения ключевых вопросов.
Такого рода встреча не состоялась в 2018 году из-за отравления Скрипалей. Годом позже дипломаты встретились, но не во время полноценного визита, а на полях конференции в Германии.
Эксперты ожидают, что британский дипломат поднимет такие вопросы как кризис, связанный с климатом, а также отравление Алексея Навального. Из-за последнего Великобритания, Франция и Германия ввели санкции против помощников Путина. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что и Москва планирует ввести ответные меры против Парижа и Берлина, но не упомянул про Лондон.
Венди Мортон также встретится с советником российского президента по проблеме изменения климата, а также с российскими правозащитниками.
На данный момент помимо отравления Скрипалей и Навального в отношениях Лондона и Москвы есть и другие проблемы. Например, по белорусскому вопросу страны заняли разные позиции. А также Великобритания открыто обвинила Россию в том, что она якобы провела кибератаки против других стран, чтобы украсть их наработки по вакцине от коронавируса, пишет Independent.
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