NTD: крупнейшее в мире лежбище на Ямале собрало четверть мирового поголовья моржей

04:42
Губернатор Камчатского края заболел коронавирусом
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что сдал положительный тест на наличие коронавируса.
04:27
RealClearPolitics прокомментировал сообщения об отзыве победы Байдена
Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс вычел из результата кандидата Джо Байдена 20 голосов выборщиков Пенсильвании, после чего тот потерял лидерство на выборах американского президента.
04:06
В Минобороны рассказали о переброске миротворцев в Карабах
Российские миротворцы, которые прибыли в Армению, приготовились к маршу в район размещения в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.
03:48
Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в продуктах
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирусную инфекцию в продуктах, однако несколько положительных проб было выявлено в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах.
03:32
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 5 700 044
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 25 012 и достигло 5 700 044.
03:18
В России началось создание двигателя для многоразовой ракеты
Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
03:02
В Канаде обеспокоены высылкой британских дипломатов из Минска
Канадское правительство озабочено высылкой из Белоруссии двух британских дипломатов и выражает солидарность властям Великобритании.
02:55
Помпео заявил о продолжающемся подсчёте голосов на выборах президента США
Госдеп США напоминает мировым лидерам, что подсчёт голосов на выборах президента США ещё не окончен, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
02:30
Мадуро рассказал об испытаниях «Спутник V» в Венесуэле
Испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле проходят хорошо, заявил президент страны Николас Мадуро.
02:18
В столице Перу проходят протесты
Протесты проходят в столице Перу Лиме после того как президенту страны Мартину Вискарре был объявлен импичмент.
02:02
МИД Британии приветствовал прекращение боевых действий в Карабахе
Великобритания приветствует договорённость о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении главы британского МИД Доминика Рааба.
01:51
В работе Google в ряде стран произошёл сбой
Пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран зафиксировали сбой в работе этих сервисов, следует из данных на сайте Downdetector.
01:30
Цена нефти Brent на бирже ICE растёт на 3,8%
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,82% — до $44,02 за баррель.
01:15
В Госдепе прокомментировали соглашение о прекращении огня в Карабахе
США приняли к сведению заключённую при посредничестве России договорённость о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Госдепартаменте.
01:00
Представлены талисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что талисманами летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге стали девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри.
00:51
Депутат Журова высказалась о скандальной ситуации вокруг Дзюбы
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о скандальной ситуации вокруг нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
00:46
В Армении поблагодарили Россию за ввод миротворцев в Карабах
Министр обороны Армении Давид Тоноян выразил России благодарность за размещение миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
00:38
СМИ: Футболист «Спортинга» получил огнестрельное ранение
Нападающий молодёжной команды лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» Бруну Тавареш получил огнестрельное ранение.
00:31
Экс-мэр Дербента назначен на пост госсекретаря Дагестана
Подавший в отставку мэр дагестанского Дербента Хизри Абакаров назначен на пост государственного секретаря республики, сообщили в пресс-службе правительства региона.
00:16
Апелляция «Наполи» по техническому поражению от «Ювентуса» отклонена
Апелляционный спортивный суд отклонил просьбу «Наполи» о пересмотре решения о техническом поражении от «Ювентуса» в матче третьего тура Серии А.
00:07
Politico: Том Тиллис сохранил место сенатора от Северной Каролины
Республиканец Том Тиллис сохранил место сенатора США от Северной Каролины, имеющее важность для контроля над всей палатой конгресса, сообщает издание Politico.
00:00
Футболист «Краснодара» де Вильена заболел коронавирусом
Полузащитник «Краснодара» и сборной Нидерландов по футболу Тонни де Вильена заболел коронавирусной инфекцией.
23:59
Макрон обозначил главные сферы сотрудничества с администрацией Байдена
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главными направлениями сотрудничества с администрацией объявившего себя президентом США Джо Байдена станут вопросы изменения климата, мирового здравоохранения и международной безопасности.
23:49
В Алтайском крае коронавирусом заболели трое медиков, привитых вакциной
В Алтайском крае тесты на коронавирус у троих медиков, которые получили вакцину от COVID-19 «Спутник V», показали положительный результат. Об этом заявили в управлении печати и массовых коммуникаций региона.
23:49
Малкин поддержал Дзюбу после скандала
Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о ситуации вокруг нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
23:41
Грушевский назвал мудрым шагом решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную
Известный актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду форварда Артёма Дзюбу.
23:40
Байден заявил о желании поговорить с Трампом
Представитель Демократической партии на выборах президента США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что хочет поговорить с действующим американским лидером Дональдом Трампом.
23:27
СМИ сообщают, что UFC подтвердил бой Макгрегора с Порье
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подтвердило поединок между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
23:26
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции урегулирование в Карабахе
Российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
23:15
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в столице увеличилось до 7502, сообщает оперативный штаб.
23:13
Эксперт рассказал о мерах по борьбе с COVID-19
Врач, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.
23:12
В Кировской области увеличили число коек для пациентов с COVID-19
В Кировской области вновь увеличили число коек для пациентов с COVID-19.
23:12
В Петербурге рассказали о работе поликлиник во время пандемии
В Санкт-Петербурге рассказали о работе поликлиник во время пандемии.
23:10
Диетолог рассказала, можно ли компенсировать дефицит витамина D питанием
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, можно ли компенсировать дефицит витамина D питанием.
23:10
Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах объявлений
Заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике Сергей Никитин рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах объявлений.
23:09
Эксперт прокомментировал идею запретить шипованную резину
Автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал идею запретить шипованную резину.
23:07
Эксперты назвали самые популярные в России иномарки с пробегом
В январе — сентябре 2020 года в России продано почти 2,9 млн иномарок с пробегом, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
23:05
Байден заявил, что процесс передачи власти в США не остановить
Процесс передачи власти после прошедших в США президентских выборов уже не остановить. Об этом заявил представитель Демократической партии Джо Байден, объявивший ранее о своей победе на выборах.
23:03
Менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение бойца в октагон
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, намекнул, что его клиент проведёт ещё один поединок.
22:58
Глава FA покинул свой пост из-за расистского высказывания
Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинул свой пост в связи с конфликтом на расовой почве.
22:52
В Британии за сутки скончались более 500 пациентов с коронавирусом
В Великобритании за сутки скончались 532 пациента с коронавирусной инфекцией. За 24 часа в королевстве зафиксировано 20 412 новых случаев COVID-19.
22:39
Apple представила новый MacBook с процессором собственного производства
Компания Apple в ходе презентации 10 ноября представила ноутбук MacBook Air с процессором собственного производства.
22:35
Плющенко назвал большой трагедией смерть тренера Москвина
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на смерть заслуженного тренера СССР Игоря Москвина.
22:22
В ЕС прокомментировали соглашение о прекращении огня в Карабахе
Достигнутое при посредничестве России прекращение огня в Нагорном Карабахе может проложить путь к урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
22:20
«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Московский «Спартак» в овертайме одержал победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:17
Театр балета Бориса Эйфмана вернулся на сцену
Театр балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге вернулся на сцену.
22:17
На форуме «Растим гражданина» выбрали лучших педагогов
В рамках форума «Растим гражданина» выбрали лучших педагогов и специалистов, использующих социально активные технологии воспитания.
22:16
Петербургский политех переходит на дистанционное обучение
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого переходит на дистанционное обучение. Соответствующее решение принял ректор Андрей Рудской.
22:11
Помпео уверен в будущей передаче власти второй администрации Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что состоится плавная передача власти второй администрации действующего американского лидера Дональда Трампа.
22:10
СКА нанёс поражение «Йокериту» в регулярном чемпионате КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).