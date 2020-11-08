CNN о результатах выборов: Трамп сам стал кузнецом своего поражения

Дональд Трамп ещё с прошлых выборов сделал ставку на «политику раздора» — он зарабатывал политические очки, играя на конфликтах внутри общества, и до определённого момента эта стратегия приносила ему успех, пишет сайт канала CNN. По мнению обозревателя канала, всё изменила пандемия и пришедшие за ней протесты против расизма: отреагировав на эти кризисы в привычной для себя манере, Трамп, по сути, похоронил свои шансы на переизбрание собственными руками.

На «остервенелом» последнем этапе предвыборной кампании в этом году Дональд Трамп частенько превращал митинги своих сторонников в «личные сеансы психотерапии», во время которых «озлобленный и загнанный в угол» президент США громко сожалел о том, что могло бы случиться, но так и не случилось, пишет сайт канала CNN. «Четыре-пять месяцев назад, когда мы начинали всю эту кампанию, до того, как к нам пришла чума, я к вам приезжать и не собирался, — говорил Трамп в конце октября, выступая перед своими избирателями в городе Эри в ключевом для выборов штате Пенсильвания. — Я бы вам просто позвонил и сказал: «Привет, жители Эри! Если будет возможность — вы уж сходите на выборы». Ведь победа и так была у нас тогда в кармане!».

Публицисты, которые будут рассуждать о том, почему Трамп стал первым за 28 лет американским президентом, не сумевшим избраться на второй срок, и правда скорее всего упомянут среди возможных причин пандемию коронавируса — однако это лишь один элемент общей картины, полагает обозреватель CNN. «Дональда Трампа победил сам Дональд Трамп», — констатирует журналист.

По мнению автора, поведение Трампа — его бесконечные твиты, тирады и теории заговора, которые сыпались со всех экранов день за днём, так нравившиеся ему перебранки по мелочным поводам, его обыкновение лгать, которое в конечном счёте даже породило целый «промысел» фактчекеров, наплевательское отношение к всевозможным правилам, нормам и законам, а также его «отвратительные» попытки играть на расистских настроениях в обществе и убеждённости некоторых американцев в превосходстве белых — в итоге утомили американцев задолго до начала пандемии.

Как подчёркивается в материале CNN, Трамп оказался единственным за всё время социологических наблюдений президентом, чей рейтинг за весь срок пребывания на посту ни разу не был положительным — к примеру, по данным экзит-полов, в день выборов его деятельность положительно оценили лишь 47% американцев. А ведь в США именно рейтинг исторически выступает наиболее надёжным для предсказания вероятности переизбрания показателем, отмечает обозреватель канала.

С того самого момента в 2015 году, как он, спустившись по позолоченному эскалатору небоскрёба Трамп-Тауэр, объявил о выдвижении своей кандидатуры, произнеся гневную речь против иммиграции, путём к власти Трамп считал «грубую, но побуждающую людей к действиям энергию расового и культурного раскола», полагает автор статьи. В четверг он вновь пожал плоды своей провокационной политики — ему удалось завоевать на несколько миллионов больше голосов, чем четыре года тому назад, призвав приток сторонников в маленьких городах и сельской местности, благодаря чему Республиканская партия в целом показала неожиданно хороший результат на выборах, признаёт журналист. «И всё же ему пришлось столкнуться с политической вариацией третьего закона Ньютона — на любое действие есть равное и противоположное противодействие, — пишет он. — Трамп не только зажёг своих избирателей, но и вдохновил на активные действия огромную коалицию американцев, твёрдо вознамерившихся положить конец его неспокойному и генерирующему раскол правлению».

Как напоминает обозреватель CNN, Джо Байден с самого начала предподносил себя как «противоядие для бескомпромиссной политики Трампа», «как целителя, а не сеятеля распрей» — и во вторник он завоевал больше голосов избирателей, чем любой другой кандидат в истории страны и с огромным отрывом опередил соперника в крупных городах и пригородах, где и проживают в основном американцы. Байден смог заручить поддержкой широкой коалиции женщин, представителей этнических и расовых меньшинств, а также молодёжи; при этом жилые пригороды, которые некогда были «бастионом» республиканцев, выступили против Трампа. Кроме того, Байден — католик-ирландец умеренных взглядов родом из промышленного «сердца» Пенсильвании — собрал значительно больше голосов мужчин, пожилых граждан и белых представителей рабочего класса, чем смогла четыре года назад Хиллари Клинтон.

На фоне таких данных несложно забыть о том, что в начале 2020 года фаворитом считали как раз «неумолимого» Трампа — пусть его победу и предсказывали скорее не социологи, а букмекерские конторы, говорится в материале CNN. Экономика тогда была в отличном состоянии и продолжала рост, что всегда является огромным преимуществом для любого президента идущего на переизбрание; сверх того, Трамп тогда только что смог избежать импичмента, получив оправдательный приговор от сената, а расколотые демократы тем временем никак не могли определиться с тем, кого выдвинуть в качестве кандидата. Но затем началась пандемия — и страна оказалась в кризисе.

По мысли автора статьи, если бы Трамп с самого начала избрал другой подход к коронавирусу, если бы он послушался учёных, честно объяснил бы народу, какая угроза стоит перед страной, и на какие жертвы всем придётся пойти — словом, если бы он стал тем «лидером военного времени», которым он попытался было себя подать в марте, или хотя бы вынес из личного сражения с коронавирусом несколько недель тому назад пару уроков в плане смирения и сострадания, то он, быть может, и смог бы этот кризис пережить. Однако вместо этого президент, не удержавшись от уже привычного порыва, воспользовался кризисом для того, чтобы вновь посеять раздор, полагает журналист.

«Представив усилия по борьбе с вирусом как битву между обычными американцами, защитником которых он себя называет, и элитой научного сообщества и Демократической партии, которые, по его словам, захотели без нужды «остановить» страну, Трамп возглавил сопротивление своим собственным экспертам в области здравоохранения, — поясняет автор. — Очевидно, он рассчитывал на то, что неизбежные лишения утомят людей, и не хотел, чтобы его в них обвинили. Не хотел Трамп и тормозить экономику, ведь она должна была стать его платформой, но это за него сделал уже вирус. Он понимал, что необходимые меры сильно рассердят его основной электорат, отличающийся антиправительственным настроем. Поэтому он, лишь ненадолго и нехотя введя весной режим частичных карантинных мер и социального дистанцирования, затем объявил о том, что миссия выполнена — и преждевременно призвал вернуть страну к нормальной жизни».

Трам политизировал вопрос ношения масок, призывал людей сопротивляться губернаторам-демократам, вводящим у себя в штатах ограничительные меры, и на протяжении шести недель превращал совещания по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме в «напряжённые и местами гротескные театральные представления», перечисляет обозреватель CNN. Но по мере развития кризиса стало очевидно, что такой «хаотичный и бессвязный подход к государственному управлению» обойдётся очень дорого — и в итоге в результате пандемии погибли более 230 тыс. американцев, ещё несколько миллионов лишились пропитания, а ко дню выборов страна вновь стала ставить кошмарные рекорды по заражаемости, сетует журналист.

А за этими «наложившимися друг на друга кризисами» пришёл ещё один: в День поминовения в Миннеаполисе во время задержания от рук полицейских погиб местный житель Джордж Флойд, и кадры, на которых была запечатлена эта трагедия, шокировали всю страну, напоминает автор. Однако вместо того, чтобы попытаться «исцелить» страну, Трамп отреагировал на в целом мирные протесты тем, что раздул «отдельные эпизоды беспорядков и вандализма» до страшной проблемы и объявил себя «президентом, выступающим за закон и порядок», считает он.

Байден, который вступил в президентскую гонку, раскритиковав Трампа за попытки понравиться белым расистам, с самого начала призывал к единению и примирению, но с приходом пандемии его «ощутимая эмпатия, обсусловленная потерями, которые ему самому пришлось пережить», заиграла новыми красками, полагает обозреватель CNN. Почти полувековой опыт государственной службы, который предвыборный штаб Трампа пытался изображать как недостаток, также сыграл ему на руку — ведь во время пандемии граждане отчаянно стали нуждаться в лидере, способном компетентно отреагировать на масштабный кризис, рассуждает журналист. По мнению автора, для Байдена, который в прошлом дважды проигрывал на президентских выборах и подошёл к финальному периоду своей карьеры, наконец наступил звёздный час — ну а уходящему президенту, который поставил всё на свою «политику раздора», и неуклонно следовал этим курсом, пришлось узнать «предел своих возможностей».

«Шанса избраться на второй срок Трампа лишил не вирус, — подытоживает автор. — Это сделал он сам, своими неумелыми действиями на фоне худшей за век пандемии вновь напомнив американцам, насколько утомительным может быть президент, который пришёл в политику из реалити-шоу».