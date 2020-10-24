Экс-глава МИД Германии: с переизбранием Трампа жёсткие нападки на немецкий суверенитет продолжатся
Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль прокомментировал прошедшие недавно дебаты между нынешним президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. «Это было возвращением цивилизации», — заявил он в интервью ZDF. По его словам, он наконец-то услышал нормальную дискуссию, в то время как в прошлый раз «лучше было убрать детей от экранов». И всё же бывший глава внешнеполитического ведомства считает, что прения никак не повлияли на мнение избирателей. Граждане только утвердились в собственном мнении, так что вряд ли кто-то изменит свою позицию.
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