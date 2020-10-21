Die Zeit: у «неуверенной» в себе Европы есть потенциал стать мировой державой, но уже не при Меркель

Страны Европы остаются «неуверенными» в себе из-за отсутствия единства, пишед Die Zeit. Странам — членам союза не удаётся достичь согласия по многим важным вопросам в сфере внешней политики и безопасности. Чтобы это изменить, необходима отмена принципа единогласия, которая скорее всего произойдёт в процессе пересоздания Евросоюза, считает автор статьи Тео Зоммер. Но произойдёт это уже не при Меркель, и даже не при её преемнике, уверен он.

Прошла половина срока председательства Германии в Совете Европейского союза, и уже сейчас можно подвести печальный итог, пишет Die Zeit. Немецкому канцлеру Ангеле Меркель так и не удалось добиться желаемых целей. Переговоры между ЕС и Великобританией по поводу Соглашения о свободной торговле идут так медленно, что не исключена вероятность брексита без сделки. Польша и Венгрия продолжают блокировать компромисс в вопросе введения финансовых санкций против европейских государств, нарушающих независимость судов, СМИ и принцип разделения властей, перечисляет автор статьи Тео Зоммер.

Странам — членам ЕС также не удалось согласовать миграционный пакт. Турция и Греция следуют курсом на конфронтацию, которая может вылиться в боевые действия. Из-за пандемии коронавируса Брюсселю также не удалось перезагрузить отношения с Пекином: саммит ЕС — Китай был перенесён. И многим в союзе не нравится ужесточение тона европейцев в общении с китайцами, отмечает издание. Да, после «мучительных переговоров» государства ЕС всё-таки смогли договориться о штрафных мерах против России и Белоруссии, но сама по себе санкционная политика — это ещё не внешняя политика.

Итоги председательства Германии в Совете ЕС не впечатляют, констатирует Зоммер. И до окончания его срока вряд ли что-то ключевым образом изменится. В связи с этим будущее Европы «не навевает оптимизма». При этом её лидеры понимают, что европейцы не могут оставаться, как выразился в своё время верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, последними «вегетарианцами в мире мясоедов».

У «неуверенной» в себе Европы есть потенциал стать мировой державой, но для этого ей нужны «цели, перспективы и ориентиры», настаивают эксперты. Также они призывают отменить принцип единогласия в ЕС, который позволяет любому члену союза с помощью вето заблокировать принятие решений по вопросам внешней политики или политики безопасности. Необходимо создать политические рамки, предоставляющие больший простор для действий. Политологи предлагают проводить «дифференцированную интеграцию», когда силы, способные достичь консенсуса, выходят на первый план и получают больше влияния.

И это правильное предложение, убеждён автор статьи. Однако до отмены принципа единогласия ещё долго. Не исключено, что от него получится избавиться только в процессе пересоздания Евросоюза. «Это будет революция», считает Зоммер, но произойдёт она уже точно не при Меркель и скорее всего даже не при её преемнике.