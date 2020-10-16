СТРАНА: Европа хочет испытать свою вакцину от СOVID-19 на украинцах
Украина на прошлой неделе получила заявку от европейского производителя вакцины от коронавируса на проведение третьей фазы испытаний. Если вакцина официально будет признана безопасной, то Украина получит 4200 доз вакцины для испытания на здоровых украинцах. Как пишет «СТРАНА», об этом заявила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко.
«Что касается вакцин. Вакцины — это самый дешёвый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. Потому, что уже сегодня 25 инфекций мира, кроме СOVID-19, преодолевается путём проведения прививок. Мы понимаем, что и наши ближайшие ожидания — получить вакцину и вылечиться сразу всем или получить необходимое количество иммунизированных граждан нашего общества, — но сегодня мы находимся в среде, когда ожидать вакцины с доказанной эффективностью, которая прошла стандартных три фазы, раньше 2021 года не приходится», — сказала Думенко.
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