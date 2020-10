Berliner Zeitung: в Берлине нарушителям масочного режима показали средний палец — политики жест не оценили

На фоне пандемии коронавируса туристический портал visitBerlin запустил спорную рекламную кампанию с критикой в адрес тех, кто не носит маски, сообщает Berliner Zeitung. В газетах и интернете размещали изображение пожилой женщины, которая показывает средний палец тем, кто пренебрегает средствами индивидуальной защиты.

Mit dem Durchsetzen der Corona-Verordnungen hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert in Berlin. Also versucht es der Senat mal mit Publikumsbeschimpfung. pic.twitter.com/MrW6krPGya