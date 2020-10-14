Guardian: эхо BLM — в Англии и Уэльсе ухудшилась статистика по преступлениям на почве ненависти

В Англии и Уэльсе летом стали чаще совершаться правонарушения, связанные с религиозными и расовыми предрассудками: как сообщило британское МВД, количество преступлений такого рода в июне выросло на 34% в годово исчислении, пишет The Guardian. Как полагают в министерстве, ухудшение статистики обусловлено протестами движения Black Lives Matter и реакцией на них со стороны ультраправых активистов.

В Англии и Уэльсе в июне-июле участились правонарушения с отягчающими обстоятельствами в виде расовых или религиозных предубеждений, сообщает The Guardian со ссылкой на министерство внутренних дел Великобритании. Как предположили в ведомстве, рост статистики, вероятнее всего, связан с протестами движения Black Lives Matter, а также с ответными акциями, организуемыми ультраправыми активистами.

По данным МВД, количество зарегистрированных английскими и валлийскими правоохранительными органами преступлений на почве расовых или религиозных предрассудков в июне в годовом исчислении выросло на 34%, достигнув 6697, а в июле — на 17% (до 6677). При этом в марте и мае число таких преступлений, наоборот, падало, что стало побочным эффектом от карантинных мер, введённых в Соединённом Королевстве для борьбы с распространением коронавируса, пишет The Guardian.

Как напоминает обозреватель газеты, протесты под лозунгом Black Lives Matter начались в США, а затем и в других странах, включая Великобританию, после гибели жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда во время его задержания полицией. Несмотря на то, что Флойд был безоружен, задержание проводилось крайне жёстко — белый полицейский прижал мужчину к земле, встав коленом ему на шею и игнорируя его жалобы о том, что он не может дышать.

Согласно тому же донесению МВД, в Англии и Уэльсе за минувшие 12 месяцев было зарегистрировано на 8% больше преступлений на почве ненависти, чем за предыдущий годичный период — 105090 против 97446. При этом доля преступлений на почве расовой ненависти составила в 2019-2020 гг 72%, увеличившись на 6% по сравнению с 2018-2019 гг, тогда как число преступлений на почве религиозных предрассудков, напротив, впервые с 2012-2013 гг сократилось, уменьшившись на 5% по сравнению с 2018-2019 гг (6822 против 7203). Число преступлений против людей другой сексуальной ориентации выросло на 19% (до 15835), против трансгендерных людей — на 16% (до 2540), а против людей с ограниченными возможностями — на 9% (до 8469). Вместе с тем, в МВД рапортовали, что рост преступности «оказался менее высоким, чем было в последние годы».

По данным ведомства, более половины (53%) зарегистрированных преступлений на почве ненависти относились к нарушению общественного порядка, более трети (38%) были связаны с насильственными действиями в отношении конкретного лица, а 5% были случаями нанесения ущерба имуществу и поджогами.

Стратегический директор базирующейся в британском Бристоле благотворительной организации Sari (Stand Against Racism & Inequality - «Выступим против расизма и неравенства) Алекс Райкс заявила в интервью The Guardian, что убийство Флойда, спровоцированная им волна протестов BLM, а также развернувшиеся впоследствии ответные выступления «ультраправых активистов и недовольных местных жителей» обернулись серьёзными последствиями для Sari. «Кроме того, убийство Флойда и подъём движения Black Lives Matter также привели и к резкой реакции против темнокожих гражданах и их семей, — добавила она. — Так, до нас дошла информация о проявлениях расизма, в том числе и в виде замечаний с намёками на Флойда вроде: «А ты чего ещё дышишь-то?». Мы также наблюдаем, что резко участились издевательские комментарии по поводу трансатлантической работорговли и даже выступления в поддержку такой торговли, например: «Тебе бы обратно на хлопковые поля вернуться». Это причиняет столкнувшимся с таким возмутительным обращением лицам, а также их детям и родным большие страдания».

Как сообщают в британском МВД, на следственные действия по преступлениям на почве ненависти у полиции уходит более чем в пять раз больше времени, чем на остальные: с момента регистрации обращения до окончательного результата в виде предъявления обвинений или повестки в суд либо же прекращения производства для «рядовых» правонарушений проходит в среднем четыре дня, тогда как для преступлений на почве ненависти — 25 дней.