Лiга.net: украинская учёная получила в США награду за новое средство контрацепции

Украинская учёная Полина Лишко, работающая в США, получила престижную американскую награду MacArthur. Как пишет «Лiга», труд профессора молекулярной и клеточной биологии позволил разработать новый негормональный метод контрацепции для женщин и может помочь в создании новых унисекс-контрацептивов и контрацептивов для мужчин.

Учёная с Украины Полина Лишко, которая работает в США в университете Беркли в Калифорнии, получила престижную американскую награду MacArthur. Как пишет «Лiга», профессор молекулярной и клеточной биологии, которая работает в сфере репродуктивной физиологии, получит $625 тыс. финансирования исследований в течение следующих пяти лет.

Как отмечает издание, её труд позволил разработать новый негормональный метод контрацепции для женщин и может помочь в создании новых унисекс-контрацептивов и контрацептивов для мужчин. Лишко изобрела препарат, который влияет на сперму, не позволяя сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку.

«Стипендия MacArthur меняет жизнь. Психологически это огромный толчок — не только для меня, но и для команды, потому что это демонстрирует признание важности репродуктивной физиологии», — сказала учёная.

Полина Лишко работает вместе со своим мужем Юрием Киричко. Они оба закончили Институт физиологии имени Богомольца в Киеве, а затем перебрались работать в США.

Супруги говорят, что им нравится, как американские университеты дают возможность сочетать теоретические исследования и прикладную науку. На их взгляд, это дало им возможность развить свой научный потенциал.