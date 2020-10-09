Лiга.net: украинская учёная получила в США награду за новое средство контрацепции

Украинская учёная Полина Лишко, работающая в США, получила престижную американскую награду MacArthur. Как пишет «Лiга», труд профессора молекулярной и клеточной биологии позволил разработать новый негормональный метод контрацепции для женщин и может помочь в создании новых унисекс-контрацептивов и контрацептивов для мужчин.
Учёная с Украины Полина Лишко, которая работает в США в университете Беркли в Калифорнии, получила престижную американскую награду MacArthur. Как пишет «Лiга», профессор молекулярной и клеточной биологии, которая работает в сфере репродуктивной физиологии, получит $625 тыс. финансирования исследований в течение следующих пяти лет.
Как отмечает издание, её труд позволил разработать новый негормональный метод контрацепции для женщин и может помочь в создании новых унисекс-контрацептивов и контрацептивов для мужчин. Лишко изобрела препарат, который влияет на сперму, не позволяя сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку.
«Стипендия MacArthur меняет жизнь. Психологически это огромный толчок — не только для меня, но и для команды, потому что это демонстрирует признание важности репродуктивной физиологии», — сказала учёная.
Полина Лишко работает вместе со своим мужем Юрием Киричко. Они оба закончили Институт физиологии имени Богомольца в Киеве, а затем перебрались работать в США.
Супруги говорят, что им нравится, как американские университеты дают возможность сочетать теоретические исследования и прикладную науку. На их взгляд, это дало им возможность развить свой научный потенциал.
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов дал прогноз на поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Если количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет и дальше расти, могут потребоваться действия и решения федерального штаба. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Важно немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия готова содействовать урегулированию конфликта. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, находящийся с визитом в Ереване.
Армения готова к возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване.
Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что глава внешнеполитического ведомства республики Джейхун Байрамов совершит визит в Москву 9 октября для участия в консультациях по Нагорному Карабаху.
Следственные органы СК России по Дагестану возбудили уголовное дело по сообщению, распространённому в СМИ, «о массовом пищевом отравлении воспитанников детских садов в городе Махачкале Республики Дагестан».
Повестка встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана будет касаться только прекращения боевых действий в Карабахе и гуманитарных вопросов. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила пресс секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после игры за национальную команду в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) с Эквадором (1:0).
Трёхсторонние консультации России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе на уровне глав МИД пройдут в пятницу, 9 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предложил американскому бойцу смешанного стиля Тони Фергюсону провести бой с россиянином Исламом Махачевым.
В России за сутки зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, это максимум с начала пандемии. Всего в стране за время эпидемии выявили 1 272 238 случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.