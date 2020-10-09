Euronews: непрекращающаяся борьба за власть способна погрузить Киргизию в хаос

Политические силы, добившиеся отмены результатов выборов в Киргизии, теперь ведут борьбу за министерские портфели. Это способно окончательно дестабилизировать ситуацию в стране и погрузить её в хаос, если политические соперники не сядут за стол переговоров, предупреждает Euronews.
Обострение борьбы за власть в Киргизии угрожает дальнейшей дестабилизацией ситуации в стране. Эйфория, возникшая на волне народных выступлений, быстро сменилась неопределённостью и опасениями установления хаоса.
Накануне группа депутатов инициировала объявление импичмента президенту. Регулярно сообщается об «исчезновении» Сооронбая Жээнбекова. Погранслужбе Киргизии поручено не выпускать из страны высокопоставленных должностных лиц.
Пресс-секретарь президента заявил, что Жээнбеков находится в Бишкеке и проводит переговоры с представителями всех политических сил республики. Пост премьер-министра страны всё ещё вакантен.
ЭЛЬВИРА СУРАБАЛДИЕВА, член партии «Ата Мекен»: Произошла народная революция. И я особо хочу подчеркнуть: ни одна партия, ни один политик не имеют отношения к народной революции. Пусть никто не становится авторами и не присваивает себе заслуги народа. Из семи областей нашей страны приехали простые граждане — не чиновники высокопоставленные, не политики их собрали! Они приехали, не согласные с результатами выборов четвёртого октября.
В минувшее воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы. Несогласные с их результатами сторонники оппозиционных партий вышли на улицы. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек. Протестующие освободили из заключения ряд политиков, включая бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Позже ЦИК решила аннулировать итоги выборов. Премьер-министр Кубатбек Боронов вслед за другими чиновниками подал в отставку. Руководители силовых и правоохранительных структур Киргизии потребовали от политических сил страны сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности.
В клинике «Вилла Стюарт» в Риме подтвердили, что полузащитник лондонского «Челси» и сборной Нигерии Виктор Мозес в ближайшее время пройдёт медосмотр перед трансфером в московский футбольный клуб «Спартак».
Постоянные члены Совета безопасности России в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным отметили важность предотвращения скатывания ситуации в Киргизии к хаосу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Министр спорта России и президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин призвал рассмотреть возможность проведения зимних Всемирных университетских игр 2021 года в Швейцарии в декабре.
В городе Сердобске Пензенской области от природного пожара загорелись два жилых и два нежилых дома, а также четыре хозяйственные постройки. В настоящее время возгорание локализировано, угроза распространения огня на жилой сектор снята.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Дании Йеппе Кофодом сообщил, что Копенгаген согласился учредить пост почётного консула России в Гренландии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными призывы расследовать ситуацию, произошедшую с Алексеем Навальным, в условиях, когда Москве не предоставляют каких-либо данных и не отвечают на российские запросы по этому делу.
Исполняющий обязанности главы Минобразования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних школьниц, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление стран ЕС о намерении ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, заявил, что отношения Москвы с Евросоюзом «активно деградируют».