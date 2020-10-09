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Euronews: непрекращающаяся борьба за власть способна погрузить Киргизию в хаос
Политические силы, добившиеся отмены результатов выборов в Киргизии, теперь ведут борьбу за министерские портфели. Это способно окончательно дестабилизировать ситуацию в стране и погрузить её в хаос, если политические соперники не сядут за стол переговоров, предупреждает Euronews.

Обострение борьбы за власть в Киргизии угрожает дальнейшей дестабилизацией ситуации в стране. Эйфория, возникшая на волне народных выступлений, быстро сменилась неопределённостью и опасениями установления хаоса.

Накануне группа депутатов инициировала объявление импичмента президенту. Регулярно сообщается об «исчезновении» Сооронбая Жээнбекова. Погранслужбе Киргизии поручено не выпускать из страны высокопоставленных должностных лиц.

Пресс-секретарь президента заявил, что Жээнбеков находится в Бишкеке и проводит переговоры с представителями всех политических сил республики. Пост премьер-министра страны всё ещё вакантен.

ЭЛЬВИРА СУРАБАЛДИЕВА, член партии «Ата Мекен»: Произошла народная революция. И я особо хочу подчеркнуть: ни одна партия, ни один политик не имеют отношения к народной революции. Пусть никто не становится авторами и не присваивает себе заслуги народа. Из семи областей нашей страны приехали простые граждане — не чиновники высокопоставленные, не политики их собрали! Они приехали, не согласные с результатами выборов четвёртого октября. 

В минувшее воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы. Несогласные с их результатами сторонники оппозиционных партий вышли на улицы. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек. Протестующие освободили из заключения ряд политиков, включая бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Позже ЦИК решила аннулировать итоги выборов. Премьер-министр Кубатбек Боронов вслед за другими чиновниками подал в отставку. Руководители силовых и правоохранительных структур Киргизии потребовали от политических сил страны сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности.

Дата выхода в эфир 08 октября 2020 года. 

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Euronews Франция Европа
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