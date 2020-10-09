Euronews: непрекращающаяся борьба за власть способна погрузить Киргизию в хаос

16:14 Верховный суд Украины обязал Зеленского говорить на украинском языке Большая палата Верховного суда Украины обязала украинского президента Владимира Зеленского говорить на украинском языке при исполнении своих служебных полномочий, сообщает пресс-служба инстанции.

16:14 В ЦБ России рассказали об оттоке капитала из страны В Центробанке России рассказали об объёме чистого оттока капитала из страны в январе-сентябре текущего года.

16:13 В Уфе проверяют сообщения по факту инцидента в школе В Уфе прокуратура проверяет сообщения о школе, где ученику четвёртого класса учитель заклеила рот скотчем.

16:11 Фермерские хозяйства Подмосковья получили гранты почти на 75 млн рублей Фермерские хозяйства Московской области получили гранты на 75 млн рублей по программе «Сельское хозяйство Подмосковья».

16:04 В римской клинике подтвердили, что Мозес пройдёт медосмотр перед трансфером в «Спартак» В клинике «Вилла Стюарт» в Риме подтвердили, что полузащитник лондонского «Челси» и сборной Нигерии Виктор Мозес в ближайшее время пройдёт медосмотр перед трансфером в московский футбольный клуб «Спартак».

16:03 В Бишкек стягивают военнослужащих и военную технику Колонны военных грузовиков с военнослужащими стягиваются в столицу Киргизии.

15:58 Загитова назвала проблему, с которой столкнулась в качестве телеведущей Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась во время участия в телепроекте «Ледниковый период» в качестве ведущей.

15:56 Президент Киргизии обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Генеральный штаб вооружённых сил страны, где обсудил с начальником ведомства Таалайбеком Омуралиевым ситуацию в Киргизии.

15:52 Российская теннисистка Чараева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос» Россиянка Алина Чараева обыграла соотечественницу Полину Кудерметову в полуфинале теннисного турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» среди юниоров.

15:49 Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля Независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал в беседе с RT рост рубля к доллару и евро на открытии торгов.

15:38 В Совбезе призвали не допустить скатывания ситуации в Киргизии к хаосу Постоянные члены Совета безопасности России в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным отметили важность предотвращения скатывания ситуации в Киргизии к хаосу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

15:37 Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

15:35 Кириченко оценил шансы Джанаева стать основным вратарём сборной России по футболу Известный тренер Дмитрий Кириченко после товарищеского матча со Швецией оценил шансы Сослана Джанаева стать основым вратарём сборной России по футболу.

15:30 Кириченко объяснил, почему сборная России по футболу проиграла Швеции Известный тренер Дмитрий Кириченко объяснил, почему сборная России уступила Швеции в товарищеском матче.

15:26 Макрон позвонил Алиеву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе Французский президент Эммануэль Макрон позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, стороны обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.

15:25 Матыцин призвал рассмотреть проведение зимней Универсиады — 2021 в декабре Министр спорта России и президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин призвал рассмотреть возможность проведения зимних Всемирных университетских игр 2021 года в Швейцарии в декабре.

15:24 Румыния отозвала посла из Белоруссии для консультаций Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что румынского посла Виорела Мошану отозвали из Белоруссии для консультаций.

15:15 В Пензенской области от природного пожара загорелись четыре жилых дома В городе Сердобске Пензенской области от природного пожара загорелись два жилых и два нежилых дома, а также четыре хозяйственные постройки. В настоящее время возгорание локализировано, угроза распространения огня на жилой сектор снята.

15:15 Геркус сообщил, что Мозес в ближайшее время пройдёт медобследование для «Спартака» Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном переходе в «Спартак» полузащитника «Челси» и сборной Нигерии Виктора Мозеса.

15:06 Военная авиация сбросила более 2,5 тысячи тонн воды на склады под Рязанью Военные самолёты и вертолёты сбросили более 2,5 тыс. тонн воды на склады с боеприпасами в Рязанской области.

15:06 СБУ попросила Google и Apple заблокировать ряд российских приложений Служба безопасности Украины обратилась к Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых Киев ввёл санкции.

15:04 Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту истязания истощённого ребёнка Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту истязания истощённого ребёнка.

15:02 В Бишкеке начались столкновения между протестующими В столице Киргизии произошли столкновения между сторонниками нового премьер-министра страны Садыра Жапарова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

15:01 Футболист «Эвертона» Кэлверт-Льюин признан лучшим игроком сентября в АПЛ Английская премьер-лига (АПЛ) объявила лучшего футболиста прошедшего месяца.

14:57 Лукашенко: уличные протесты в Белоруссии «сдулись» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты в республике «сдулись». Тем не менее организаторы акций, по его словам, постоянно меняют тактику и привлекают молодёжь и детей.

14:54 Лавров: учреждён пост почётного консула России в Гренландии Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Дании Йеппе Кофодом сообщил, что Копенгаген согласился учредить пост почётного консула России в Гренландии.

14:51 Луческу сравнил Роналду с Марадоной Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

14:47 Лукашенко призвал не сравнивать ситуации в Белоруссии и Киргизии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непрофессиональным сравнение политической ситуации в Белоруссии с событиями в Киргизии.

14:38 Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии для консультаций Польский МИД отозвал часть дипломатического персонала из Белоруссии на консультации.

14:36 В Петербурге провели более 30 тысяч тестов на COVID-19 за сутки В Санкт-Петербурге провели более 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 за сутки.

14:35 Путин провёл совещание с членами Совбеза России Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

14:34 СМИ: Президенту «Сампдории» отправили по почте пули и письма с угрозами Президент итальянского футбольного клуба «Сампдория» Массимо Ферреро получил письма с угрозами.

14:23 Лукашенко назвал стабильность гарантией выживания Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности» страна сможет выжить только за счёт внутренней стабильности.

14:21 У председателя правительства Ульяновской области выявили коронавирус У председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

14:20 Кириченко: по игре Черышева ощущалось, что ему есть куда прибавлять Известный тренер Дмитрий Кириченко оценил игру полузащитника сборной России Дениса Черышева в товарищеском матче со Швецией.

14:17 Лавров отметил абсурдность заявлений в ЕС о ситуации с Навальным Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными призывы расследовать ситуацию, произошедшую с Алексеем Навальным, в условиях, когда Москве не предоставляют каких-либо данных и не отвечают на российские запросы по этому делу.

14:15 Кириченко предположил, что Дзюба с Соболевым могут вместе играть за сборную России Известный тренер Дмитрий Кириченко предположил, что нападающие Александр Соболев и Артём Дзюба могут вместе играть за сборную России по футболу.

14:13 В «Уфе» рассказали, когда объявят нового главного тренера Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал, когда будет объявлено имя нового главного тренера команды.

14:08 В Подмосковье увеличили вдвое число коек для пациентов с коронавирусом В больницах Московской области за две недели увеличено в два раза количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в регионе развёрнуто около 9 тыс. коек.

14:03 Первая свободная практика Гран-при Айфеля отменена из-за тумана Из-за сильного тумана и дождя была отменена первая свободная практика 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.

14:01 Эксперт прокомментировала ситуацию на валютном рынке Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT рост рубля к доллару и евро на открытии торгов.

14:01 Задержан и. о. министра образования Архангельской области Исполняющий обязанности главы Минобразования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних школьниц, сообщили в пресс-службе администрации региона.

14:00 Президент Киргизии ввёл в Бишкеке режим ЧП Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории города Бишкек.

13:55 Тарасова отреагировала на вопрос о том, тяжело ли будет Медведевой учить четверные прыжки Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, тяжело ли будет Евгении Медведевой учить четверные прыжки после травмы спины.

13:54 Мединский ответил на вопрос о связи политики и истории Помощник президента России Владимир Мединский ответил на вопрос о связи политики и истории.

13:52 Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией Вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией.

13:51 Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки во Владимирской области выявили 56 случаев инфицирования COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 7772 заболевших.

13:50 В ХМАО завели дело по факту гибели трёх рабочих на стройке В Когалыме завели уголовное дело по факту гибели трёх рабочих на стройке политехнического колледжа.

13:50 Дания планирует присоединиться к санкциям ЕС по ситуации с Навальным Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Копенгаген присоединится к санкциям Европейского союза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.