Euronews: президент Киргизии призвал пересмотреть итоги выборов после массовых протестов в Бишкеке

В ходе массовых беспорядков, вспыхнувших в Бишкеке после объявления предварительных итогов парламентских выборов, пострадали уже более 600 человек. Манифестанты захватили здание мэрии и потребовали освободить политзаключённых, в результате из тюрем на свободу уже вышли экс-президент Атамбаев и экс-премьер Исаков. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов порекомендовал ЦИК изучить результаты голосования «вплоть до их аннулирования», передаёт Euronews.
Число пострадавших в результате вспыхнувших в Бишкеке протестов составило почти 600 человек, около 150 госпитализированы. Эти цифры называет киргизский Минздрав.
Утром во вторник стало известно, что манифестанты захватили столичную мэрию. Эта информация исходит от градоначальника Бишкека.
На стихийном митинге манифестанты потребовали освободить тех, кого они называли «политзаключёнными». Из тюрем на свободу уже вышли экс-президент Атамбаев, экс-премьер Исаков, а также два бывших депутата.
Накануне на акцию протеста на центральной площади Бишкека вышли представители тех партий, которые потерпели поражение на парламентских выборах. К вечеру численность протестующих достигла, по официальным данным, от пяти до шести тысяч человек.
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