Euronews: президент Киргизии призвал пересмотреть итоги выборов после массовых протестов в Бишкеке

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06:30 СМИ: Протестующие захватили мэрию Бишкека Участники протестных акций в Киргизии захватили здание мэрии столицы страны Бишкека, сообщает 24.kg со ссылкой на мэра города Азиза Суракматова.

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06:00 В ОП предложили меры поддержки для работающих при ограничениях пенсионеров Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил доплачивать МРОТ к зарплате людям пенсионного возраста, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации при введении новых ограничений в связи с коронавирусом. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

05:45 Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 862 158 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 7106 и достигло 862 158.