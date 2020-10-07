El Periódico: в правительстве Венесуэлы заявили, что Швейцария признала Мадуро

Министерство связи и информации Венесуэлы сообщило, что Швейцария отказалась «от любых намерений не признавать» Николаса Мадуро в качестве венесуэльского лидера, пишет El Periódico. В ведомстве сочли, что об этом свидетельствует вручение президенту верительных грамот новым послом Швейцарии в Каракасе.

Президент Николас Мадуро получил верительные грамоты нового посла Швейцарии Юрга Шпрехера, что в Каракасе расценили в качестве признания страной легитимности правительства действующего лидера Венесуэлы, сообщает El Periódico.

Шпрехер вручил верительные грамоты Мадуро в официальной резиденции президента во дворце Мирафлорес, где дипломата ранее принял министр иностранных дел Хорхе Арреаса. Как отмечает издание, венесуэльцы могли наблюдать за церемонией по национальному телевидению.

«Во вторник правительство Швейцарской Конфедерации ратифицировало своё признание администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направив нового посла», — сказано в заявлении Министерства связи и информации Венесуэлы.

В министерстве также подчеркнули, что Швейцария таким образом «отказывается от любых намерений не признавать Николаса Мадуро главой государства и правительства», так как страна «в 2019 году одной из первых признала депутата Хуана Гуаидо, после того как он провозгласил себя временным президентом 23 января того же года».

Заявление также гласит, что Швейцарии необходимо поощрять дружественные связи с Венесуэлой и «демонстрировать отсутствие дестабилизирующих признаков» в отношениях двух стран. В правительстве напомнили, что в марте 2018 года было объявлено о швейцарских санкциях против Каракаса.

При этом Мадуро поделился фотографиями встречи со Шпрехером на своей страничке в Twitter, отметив, что событие подтверждает «взаимное уважение и сотрудничество».

Как пишет El Periódico, лидер оппозиции Гуаидо, которого временным президентом страны признали около 50 стран, назначил своих «послов» в более чем 30 государств, в том числе в Швейцарию. В 2019 году послом Гуаидо в страну стала Мария Алехандра Аристегиета, однако политик ушла в отставку в марте этого года. Тем не менее издание напоминает, что ни один из представителей оппозиции Венесуэлы за рубежом не имеет дипломатических полномочий.