Профессор Гарварда: Трамп — не диктатор, он лишь играет роль для обиженных на элиты американцев

Американский президент Дональд Трамп отнюдь не является «диктатором» — он лишь притворяется таковым, чтобы привлечь избирателей, полагает профессор госуправления Гарвардского университета Майкл Сандел. Как подчеркнул Сандел в интервью CNN, эта тактика работает потому, что у простых американцев накопились претензии к собственным элитам, а оппонентам Трампа нужно не негодовать по поводу его изречений, а задуматься над тем, как решить проблему неравенства.

И, раз мы обсуждаем умение нашего президента мобилизовать избирателей, встречайте — Майкл Сандел, заслуженный профессор и обладатель многочисленных дипломов, который тем не менее выступает решительно против того, чтобы людей судили по их дипломам, считая это последней формой предубеждения, которую ещё приемлет общество.



Сандел — лауреат стипендии Родса и профессор политической философии в Гарвардском университете, а его лекции набирают в сети миллионы просмотров. Как пишет профессор в своей новой книге, успешность нашего президента в политике отчасти объясняется тем, что он умеет пользоваться недовольством элитами и претензиями к ним, обусловленными экономическими, моральными и культурными предпосылками, а также самооценкой людей. Книга носит название «Тирания заслуг: что сталось с общим благом?» — а её автор сейчас выходит со мной на связь.



Начнём, если позволите, с моих комментариев — считаете ли вы, что отказ президента признавать результаты предстоящих выборов действительно является в данный момент поводом для беспокойства?



МАЙКЛ САНДЕЛ, профессор государственного управления, Гарвардский университет: Я считаю, что он заслуживает порицания, и согласен со всем, что вы изложили в своих комментариях. И тем не менее беспокоит меня прежде всего то, что те из нас, кто видит в Трампе угрозу, неправильно подходят к проблеме — нам нельзя ловиться на его удочку и впадать в лихорадочное негодование по поводу каждого нового возмутительного высказывания из его уст.



Трамп — не диктатор, он лишь играет эту роль на камеру, и нам нельзя ему подыгрывать и служить для него актёрами второго плана. Вместо этого мы должны заострять внимание на том, что он множество раз так и не смог помочь простому народу, который его и избрал на пост, а также на той альтернативе, которую людям предлагает Демократическая партия. Именно это, на мой взгляд, должно быть в центре нашего внимания.



В вашей книге вы убедительно разъясняете, каким образом Трамп смог добиться избрания, и началось всё, если я правильно помню, ещё в 90-е, когда вы начали слышать от своих студентов слова о меритократических идеалах. Что же они говорили?



МАЙКЛ САНДЕЛ: Для студентов, которые смогли пройти меритократическую полосу препятствий, выдержав испытание стрессом и необходимостью в подростковом возрасте делать успехи в обстановке постоянного нажима, было практически невозможно не считать, что их успех — дело их же рук, результат их собственного труда. И это — модель того, что мы наблюдаем в нашем обществе в более широком смысле.



В течение последних десятилетий разрыв между «успешными людьми» и «неудачниками» вырос, и проблема — не только в экономическом неравенстве, но и в том, что изменились сами установки в плане успешности, в склонности тех, кто вышел в победители, считать, что их успех — дело их же рук и мерило их ценности. Как следствие, в такой картине мира подразумевается, что «отстающие» свою долю тоже заслужили сами. И в этом, на мой взгляд, и заключается корень проблемы.



Я сейчас выведу на экран и зачитаю нашим зрителям цитату из вашей книги, которая, как мне кажется, воплощает в себе суть ваших тезисов. Вы пишете: «В обществе неравных между собой людей те, кто оказывается наверху, хотят думать, что их успех оправдан с нравственной точки зрения. А в меритократическом обществе это значит, что успешные люди должны считать, что заслужили успех упорным трудом и талантом». Вы хотите сказать, что талант и упорный труд не имеют значения? Мне вот всё-таки хотелось бы верить, что я заслужил свою нынешнюю должность благодаря упорному труду и, вероятно, кое-какому таланту.



МАЙКЛ САНДЕЛ: Это понятно. Нет, я не хочу сказать, что упорный труд и развитие талантов во имя служения общему благу не заслуживают никакого признания. Я говорю о другом — о том, что мы привыкли заранее считать, что заработок людей является мерой их вклада в общее благо. Из-за этого у людей, находящихся наверху, возникает меритократическая гордыня, а у тех, кто в нашей экономике не процветает, — чувство униженности.



Одним из мощнейших источников разворачивающейся сейчас на наших глазах жёсткой популистской реакции, направленной против элит и проявившейся ярче всего в 2016 году, служит распространённое среди простых людей ощущение того, что элиты смотрят на них свысока. На мой взгляд, это ощущение возникает из вполне обоснованных претензий, и моя книга — это попытка эти претензии объяснить и подсказать, что нам с ними делать.



Есть ли в ваших тезисах элементы социализма?



МАЙКЛ САНДЕЛ: Нет. Я не выступаю за полное равенство в плане доходов и достатка. Однако я всё-таки убеждён, что нам нужно сосредоточить внимание на том, что уважения заслуживает любой труд. Мы стали решать проблему неравенства, обусловленного глобализацией, — и к этому причастны и Демократическая партия, и Республиканская, — не выступая непосредственно против этого неравенства, а вместо этого заявляя людям: «Если хотите сохранить конкурентоспособность и преуспеть в новых экономических условиях, отправляйтесь в колледж, и, быть может, у вас тогда тоже появится шанс достичь успеха». Но, во-первых, личная восходящая социальная мобильность в нашей стране сейчас заторможена, а во-вторых, подобные заявления не являются адекватной реакцией на проблему неравенства.



Четырёхлетнего высшего образования не имеют почти две трети американцев, поэтому нам нельзя строить экономику, в которой такое образование является обязательным условием, чтобы достойно трудиться и жить. Нам нужно задуматься над тем, как улучшить ситуацию для людей вне зависимости от того, какой они имеют диплом, — вот что, как мне кажется, должно быть для нас в центре внимания.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 26 сентября 2020 года.