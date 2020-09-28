NBC: не гарантируя мирную передачу власти, Трамп попирает один из фундаментальных принципов демократии в США

Президент Трамп посетил Верховный суд в знак уважения к покойной Рут Бейдер Гинзбург, однако особого уважения в свой адрес он не удостоился. Собравшиеся неподалёку люди начали хором улюлюкать, а некоторые выкрикивали: «Уважай её желание!» и «Голосуйте против него!»

До выборов осталось всего 40 дней, а президент Трамп, согласно большинству опросов, проигрывает Джо Байдену. И он попрал один из фундаментальных принципов американской демократии — отказался пообещать мирную передачу власти.

ЖУРНАЛИСТ: Вы можете пообещать, что после выборов обеспечите мирную передачу власти?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Посмотрим, что произойдёт. Как вам известно, я очень активно выражал своё недовольство бюллетенями (для голосования по почте. — ИноТВ), ведь это просто катастрофа.

Президент расширяет свою кампанию, цель которой — заставить людей усомниться в честности выборов. Он всё активнее заявляет о том, что резкий рост голосования по почте приведёт к масштабному мошенничеству. Однако никаких доказательств этого пока нет.

Этим вечером в Белом доме подчеркнули, что президент признает результаты свободных и честных выборов. Однако Трамп дал понять, что голосование может быть дискредитировано.

ЖУРНАЛИСТ: Результаты выборов будут легитимны только в том случае, если вы победите?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Нам следует быть очень осторожными с бюллетенями, ведь это всё большая афера.

Демократы сравнивают президента с диктатором.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Господин президент, вы не в России. И, кстати говоря, вы не в Саудовской Аравии. Вы в Соединённых Штатах Америки. Здесь демократия.

Небольшая группа республиканцев также высказала своё неодобрение. Однако почти никто не осуждает Трампа напрямую. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл опубликовал твит следующего содержания: «Будет организованная передача власти, как происходило каждые четыре года, начиная с 1792-го».

Митт Ромни назвал любые иные предложения немыслимыми и неприемлемыми.

Спорные выборы случались и ранее, однако проигравший всегда признавал поражение.

АЛЬБЕРТ ГОР, кандидат в президенты США от демократов на выборах 2000 года: Ради единства нашего народа и ради крепости нашей демократии я признаю своё поражение.

Президент Трамп теперь настаивает на том, что одобрить кандидатуру девятого судьи Верховного суда нужно до выборов. Он ожидает формирования в суде нового, строго консервативного большинства, которое можно будет попросить вмешаться в том случае, если результаты голосования будут оспариваться.

Его союзник Линдси Грэм заявил следующее.

ЛИНДСИ ГРЭМ, американский сенатор: Но судьи выслушают все наши жалобы и примут решение. И мы, республиканцы и демократы, признаем это судебное решение. Я как республиканец вам это обещаю. Если Верховный суд вынесет решение в пользу Джо Байдена, я признаю этот результат.

Прошлой ночью Байден резко отреагировал на заявление президента.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: В какой стране мы живём?! Знаете, он делает самые иррациональные заявления.

ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР, корреспондент NBC: А сегодня, когда миллионы американцев лишаются медицинских страховок во время пандемии, Трамп подписал по сути символический указ. Согласно этому документу, политика правительства США предусматривает обязательную защиту людей с хроническими заболеваниями. В настоящий момент администрация Трампа пытается через суд свернуть программу Obamacare, которая уже на законодательном уровне гарантирует эту защиту.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2020 года.