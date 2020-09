Guardian: высшую награду Великобритании для животных впервые получила крыса

Африканская гигантская сумчатая крыса Магава была удостоена высшей награды Великобритании для животных в знак признания её работы по обнаружению неразорвавшихся мин в Камбодже. После прохождения специального обучения это животное помогло обнаружить десятки боеприпасов и разминировать территорию, равную по площади 20 футбольным полям, сообщает The Guardian. Это первая крыса среди всех животных, которые были удостоены подобной награды за храбрость, отмечается в статье.

Специальная золотая медаль, учреждённая британской благотворительной организацией помощи животным PDSA, впервые была вручена героической крысе. Африканская гигантская сумчатая крыса по кличке Магава, которая помогает сапёрам обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы на минных полях в Камбодже, была удостоена этой награды, которая присуждается в Великобритании животным «за мужество и преданность долгу», проявленные при спасении жизней, пишет The Guardian.



Золотая медаль была учреждена благотворительной организацией помощи животным PDSA в 2001 году, чтобы награждать животных за заслуги, проявленные в мирное время, и до сих пор она вручалась в основном собакам. Сейчас это высшая гражданская награда Великобритании для животных, поясняется в статье. Ранее в 1943 году, в разгар Второй мировой войны, основательница этой благотворительной организации Мария Дикин учредила высшую воинскую награду для животных — специальную медаль, которая с тех пор присуждалась в Великобритании за мужество, проявленное ими в боевых условиях.



Медаль, которой наградили в этом году сумчатую крысу, считается среди любителей животных аналогом Креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании, поясняет The Guardian. Благодаря помощи Магавы в Камбодже удалось разминировать более 141 тыс. кв.м территории, отмечается в статье.



Африканских гигантских сумчатых крыс обучают для поиска и обнаружения противопехотных мин в рамках специальной программы, которой занимается бельгийская неправительственная организация APOPO. Эти грызуны имеют плохое зрение, поэтому у них очень хорошо развито обоняние и слух — а благодаря небольшому весу крысе удаётся избежать детонации, даже если она случайно наступит на мину. При этом они довольно сообразительны и лучше других животных учатся выполнять повторяющиеся задания за вознаграждение в виде пищи.



После завершения курса обучения Магаву отправили в Камбоджу, где эта героическая сумчатая крыса уже помогла обнаружить 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов, сообщается в статье. Это самый успешный «герой» среди своих обученных собратьев-крыс, благодаря работе которого удалось разминировать территорию, эквивалентную по площади 20 футбольным полям, пишет The Guardian.

Магава — первая крыса, которая была удостоена высшей награды от PDSA, отмечается в статье. Как рассказал в интервью The Guardian исполнительный директор APOPO Кристоф Кокс, эта медаль много значит для признания заслуг не только самих «героических крыс», участвующих в программе разминирования, но и всех дрессировщиков, которые работают с ними с раннего утра.



Африканские гигантские сумчатые крысы проходят предварительное обучение по обнаружению взрывчатых веществ на протяжении целого года, прежде чем их отправляют на задание, поясняется в статье. Они работают на минных полях около получаса в день, обычно ранним утром — и как только обнаруживают наземную мину, начинают царапать её верхнюю часть, чтобы предупредить людей и привлечь их внимание. Магава может обыскать территорию размером с теннисный корт всего за полчаса, в то время как сапёру с металлоискателем на это потребовалось бы до четырёх рабочих дней, подчёркивает The Guardian.



Как отметил исполнительный директор APOPO Кристоф Кокс, животные и люди в этой организации выполняют «уникальную и выдающуюся» работу: каждая обнаруженная ими мина позволяет снизить опасность, угрожающую всем местным жителям в регионах, до сих пор страдающих от последствий военных конфликтов. Кокс также выразил надежду, что эта награда поможет привлечь больше внимания к проблеме смертоносных мин во всём мире.



По оценкам экспертов, за время гражданской войны на территории Камбоджи в период с 1975-го по 1998 год было установлено от 4 до 6 млн мин и других неразорвавшихся боеприпасов, из-за чего погибло уже более 64 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. жителей этой страны имеют ампутированные конечности, что является самым большим показателем в мире в расчёте на душу населения, сообщает The Guardian.