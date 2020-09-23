Das Erste: основа нового миграционного плана ЕС — эффективные депортации

Еврокомиссия представила новый миграционный план, основу которого составляют более эффективные депортации и репатриации, сообщает немецкий телеканал Das Erste. ЕС вместе с греческими властями создаст на Лесбосе новый центр приёма беженцев, а полная информация о мигрантах будет собираться уже на внешних границах. Европейские страны смогут проявить солидарность, принимая беженцев или помогая друг другу с депортациями: сейчас право на убежище получают лишь 30% соискателей.

Они прибывают, в первую очередь, на лодках, чтобы добраться до Европейского союза. По данным Еврокомиссии, в прошлом году их было 142 тысячи человек. Однако в связи с тем, что проверка процесса рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища тормозится на внешних границах, многие оседают в лагерях, таких как Мориа на Лесбосе. Там Еврокомиссия теперь хочет сама взяться за дело, чтобы разгрузить Грецию и непосредственно на месте сократить время рассмотрения данных.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Еврокомиссия вместе с греческими властями создаст на Лесбосе новый центр приёма беженцев. Сегодня мы основали оперативную рабочую группу с целью быстро и, главное, на продолжительный срок улучшить положение людей.

База данных по личностям прибывающих должна быть расширена. Уже на внешних границах необходимо брать отпечатки пальцев и проверять личности и состояние здоровья мигрантов. В будущем точная регистрация беженцев должна длиться максимум пять дней, а решение о предоставлении убежища должно занимать не более двух недель.

ИЛВА ЙОХАНССОН, еврокомиссар по внутренним делам: В будущем будут присутствовать два пути для проявления солидарности: либо принимать в стране беженцев, которые признаны нуждающимися в убежище, либо перенимать у других стран так называемое шефство над депортациями и оказывать друг другу взаимную поддержку при репатриации мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища.

Ядро нового миграционного плана составляют более эффективные депортации и репатриации. Потому что сейчас лишь около 30 процентов всех беженцев получают согласие на предоставление защиты.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2020 года.