NBC: американцы перестали доверять властям — больше половины граждан США признаются, что не будут спешить с вакцинацией от Сovid-19
Число погибших от коронавирусной инфекции в США теперь достигло 193 тысяч — и главный эпидемиолог страны сегодня обратился к докторам Гарвардской медицинской школы с суровым предостережением о том, что ждёт Америку.
ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Нам нужно будет «окопаться» и как-то пережить осень и зиму, а это будет непросто.
Президент страны на протяжении многих месяцев преуменьшал масштаб угрозы и даже подвергал сомнению рекомендации Фаучи и учреждений системы здравоохранения страны — и, как свидетельствуют появившиеся недавно данные, доверие публики пошатнулось: как показал опрос, проведённый НПО Kaiser Family Foundation, 62% американцев обеспокоены тем, что из-за политического давления со стороны президента Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешит использование вакцины до того, как будет доказана её безопасность и эффективность.
Тем временем, доверие граждан к Центрам по контролю и профилактике заболеваний США сократилось с апреля на 16%, а более половины опрошенных говорят, что не будут проходить вакцинацию, если разрешение на её применение будет получено до дня голосования на предстоящих выборах.
Общественное мнение расколото — как в Атланте…
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