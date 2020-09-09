Guardian: в США резко растёт смертность темнокожего населения от коронавируса

Смертность от коронавируса среди афроамериканцев и латиноамериканцев в США стремительно растёт, пишет британская газета The Guardian. По последним данным, рост числа смертей среди темнокожего населения страны происходит вдвое быстрее, чем среди белого населения. При этом о более высокой подверженности заболеванию темнокожих граждан США давно известно, однако до сих пор меры противодействия вирусу не были достаточно эффективными, и пока ситуация лишь усугубляется.

Уровень смертности от COVID-19 среди афроамериканцев и латиноамериканцев в США резко возрастает, усугубляя и без того ошеломляющий расовый раскол в результате воздействия пандемии, пишет британская газета The Guardian.

Новые данные, собранные в рамках проект Color of Coronavirus («цвет коронавируса), показывают, что общее число смертей и уровень смертности на душу населения среди темнокожих американцев и выходцев из Латинской Америки резко выросли в августе. Хотя количество смертей среди белых американцев также увеличилось, воздействие вируса на эту группу было намного менее серьёзным.

По последним данным, за две недели с 4 по 18 августа уровень смертности среди афроамериканцев вырос с 80 до 88 человек на 100 тыс. жителей. Это означает, что число смертей за этот период увеличилось среди них на 8 человек на каждые 100 тыс. Напротив, белое население пострадало вдвое меньше: в этой группе отмечается рост смертности с 36 до 40 на 100 тыс. человек, то есть, число смертей увеличилось на 4 на 100 тыс., поясняет издание. Для латиноамериканцев рост был ещё более резким: с 46 до 54 на 100 тыс. человек.

Новые статистические данные вызывают беспокойство на нескольких уровнях. Смертность среди всех расовых и этнических групп снижалась в течение лета, но после того, как вирус начал распространяться по югу и среднему западу в июле, он вызвал запоздалый всплеск смертности в августе, пишет британская газета.

«Этим летом мы видим больше смертей среди афроамериканцев и латиноамериканцев, чем когда-либо. Поэтому осенью, когда снова открываются школы и колледжи, а также другие новые возможности, это предвещает очень пугающее будущее», — сказала старший научный сотрудник независимого исследовательского подразделения американских общественных СМИ Энди Эгберт, занимающаяся сбором данных.

18 августа, в последний день, когда исследователи производили сбор данных, почти 36 тыс. афроамериканцев умерли от COVID-19. Новый рост означает, что от этой болезни умер 1 из каждых 1125 темнокожих американцев, тогда как число умерших от инфекции белых оказалось вдвое меньше и составило 1 на каждые 2450 человек.

Это поразительное несоответствие подчёркивает главный провал ответной реакции США на коронавирус, настаивает The Guardian. Уже несколько месяцев известно, что вирус наносит особенно тяжёлый урон людям с тёмным цветом кожи, однако федеральное правительство и правительства штатов не предприняли эффективных шагов для смягчения последствий катастрофы.

«Это не сенсация, что общины темнокожих и латиноамериканцев страдают и умирают от COVID-19 гораздо чаще, чем белые американцы. Но по прошествии месяцев мы видим, что смертность среди уязвимых групп населения продолжает расти и даже ускоряться, — отметила Эгберт. — Невероятно обескураживает, что мы знаем, где находятся наиболее уязвимые группы, и всё же мы оказались неэффективными в наших ответных действиях».

По данным системы отслеживания коронавируса в Университете Джонса Хопкинса, общее количество смертей в США в настоящее время составляет более 189 тыс. человек, а это самый высокий показатель среди всех стран мира. Скорее всего, в течение ближайших двух недель эта цифра достигнет 200 тыс., а число подтвержденных случаев заражения составит 6,3 млн.

Как отмечает британская газета, весьма неравномерное воздействие болезни может стать фактором, определяющим исход ноябрьских президентских выборов. Дональд Трамп заявил, что у него самый лучший послужной список среди всех президентов со времён Авраама Линкольна в плане улучшения положения афроамериканцев, но его неправильное обращение с пандемией привело к появлению неопровержимых данных о количестве погибших темнокожих граждан, с которыми трудно спорить.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), главное агентство общественного здравоохранения США, продолжает публиковать статистику по коронавирусу, которая не только устарела, но и не содержит информацию о расовом распределении болезней и смертности. Именно поэтому исследовательская лаборатория APM вмешалась, чтобы восполнить этот пробел — собрать собственную информацию из отдельных штатов и составить базу данных по цвету кожи пострадавших от коронавируса.

Согласно последним данным, особенно резкий рост смертности среди темнокожего населения был зарегистрирован в августе во Флориде, Джорджии, Луизиане, Миссисипи и Южной Каролине, а также среди латиноамериканцев в Аризоне, Флориде, Луизиане и Теннесси, сообщает The Guardian.