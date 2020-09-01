Das Erste: Индия установила мировой рекорд по росту заражаемости коронавирусом

В воскресенье в Индии был зафиксирован максимальный во всём мире рост числа случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает немецкий телеканал Das Erste. За 24 часа в стране выявлено почти 79 тыс. инфицированных, причём вирус стремительно распространяется. Несмотря на это, с 1 сентября в Индии начинается новый этап ослаблений карантинных мер.

Число заражённых коронавирусом в Индии стремительно растёт, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В воскресенье там было зафиксировано на данный момент максимальное число заражений в мире: за сутки в стране выявлено почти 79 тыс. инфицированных коронавирусом.

Таким образом, число заражённых в Индии уже превысило 3,5 млн человек, подчёркивает телеканал. С этой точки зрения, страна пострадала от пандемии больше всего в мире, уступив только США и Бразилии.

По мнению доктора Кумара, кардиолога из одной из самых дорогих частных клиник в индийской столице, рост числа инфицированных связан с распространением коронавируса: «Это крупнейший рост за день во всём мире. И причина этого в том, что пандемия распространяется здесь по стране. Особенно это касается семи штатов Индии, в которых зарегистрировано в общей сложности почти 75% всех случаев коронавируса в стране».

При этом эксперты полагают, что реальные данные по числу заражений — намного хуже официальной статистики, потому что во второй по численности населения стране мира проводится сравнительно мало тестов на выявление коронавируса, хотя их количество возросло с начала пандемии.

Население стало небрежнее и в меньшей степени придерживается правил безопасности, жалуется доктор Парекх из другой клиники в Дели. «Видимо, когда показатели немного снизились, люди подумали — вот и всё, теперь можно снова жить, как прежде: без маски, без дезинфицирующих средств, не соблюдая дистанцию, — отмечает он. — Мы не должны были этого допускать».

По официальным данным, до сих пор от коронавируса и его последствий в Индии умерло почти 64 тыс. человек, причём почти тысяча — за одно минувшее воскресенье, сообщается в материале.

Один из врачей коронавирусного центра, в котором изолируются и получают лечение граждане страны с положительным результатом теста, пожаловался журналистам не недостаток готовности к содействию со стороны населения. Многие боятся заработать общественное порицание, если будут зарегистрированы в качестве пациентов с коронавирусом.

«В Индии COVID-19 воспринимается как общественное табу, — поясняет местный врач. — Если один человек в семье получает положительный результат теста, то и остальные шесть членов семьи, вероятно, тоже. Однако, когда они замечают, что на пациентов с коронавирусом и после выздоровления смотрят, как на неприкасаемых, они предпочитают просто не проходить тестирование. Но если они являются носителями вируса, они заражают им других».

Несмотря на стремительно растущее число заражений, 1 сентября в Индии начинается новая фаза ослабления жёстких карантинных мер, связанных с коронавирусом, подчёркивает немецкий телеканал. Индийский план по открытию экономики предусматривает четыре фазы. На данном этапе должны быть полностью сняты все ограничения на пользование общественным транспортом ближнего сообщения, однако при строгом соблюдении правил дистанцирования — например, это касается метро в Дели. Отели, рестораны, торговые центры и спортивные площадки также могут возобновить работу.

На днях премьер-министр страны Нарендра Моди обнародовал видеообращение, в котором призвал население Индии к дисциплине в соблюдении правил гигиены и социальной дистанции, сообщает Das Erste.