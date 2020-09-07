Le Figaro: Россия сделала ставку на «зерновую дипломатию» и не прогадала

Россия 20 лет назад производила лишь 30 млн тонн зерна, но, по прогнозам экспертов, через пять лет эта цифра может вырасти до 100 млн тонн. Так она не только покрывает потребности населения, но и больше половины урожая поставляет на экспорт. А как важнейший поставщик зерна она получает и привилегированное положение в международных отношениях, пишет Le Figaro.

ООН волнует вопрос, не останется ли Ливан после недавнего взрыва в порту без достаточного пропитания. Тогда были уничтожены огромные запасы зерна — 120 тыс. тонн. Сразу после этого Франция мобилизовалась и отослала в Бейрут большое количество зерна и муки. Но Ливану нужно больше, поэтому сейчас он стал привлекательным покупателем для мировых экспортёров зерновых. В частности, России, которая уже наполовину удовлетворяет потребности Ливана в импорте. В целом, Россия расширяет своё влияние на Средиземноморье, пишет Le Figaro, через «зерновую дипломатию».

Как отмечает автор статьи, Москва уже много лет занимает важнейшее место на рынке зерна. И выйдя в Средиземноморье, она стала необходимым партнёром для стран, которые испытывают структурный дефицит в нём. Из 180 млн тонн, которые каждый год экспортируются в мире, почти четверть поступает из России. Так что на данный момент Россия — номер один в экспорте зерна.

Выйти на эту позицию она смогла, благодаря своим большим просторам: 27 млн гектар заняты зерновыми. В 2000-х годах Путин решил сделать ставку на эту сферу. В частности, он модернизировал логистику в черноморских портах. Так что за последние 20 лет от 30 млн тонн выращиваемого зерна Россия дошла до более 50 млн тонн, и эта цифра в хороший год способна доходить до 80 млн тонн. В результате России удаётся не только удовлетворять спрос внутри страны, но и на экспорт поставлять 50-60%. В итоге в год России такой экспорт приносит около $10 млрд.

И в поисках покупателей России не пришлось долго блуждать. Она нашла их на юге Средиземноморского региона. Треть всего экспорта зерна в мире идёт в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Постепенно Россия завоёвывает этот рынок. Она быстро стала для этих стран важнейшим партнёром, который также вкладывается и в инфраструктуру.

Такая позиция ведёт к установлению привилегированных отношений со странами Магриба. Египет также 20 лет назад совсем не покупал зерно у России, а сейчас из России приходит три четверти всего его импортного зерна. В 2010 году у России случился неурожай, она временно заблокировала экспорт зерна, и в Египте случился кризис, цены на муку и хлеб взлетели.

Марокко основную часть зерна покупает у Франции, но обращается и к России. Так что когда в 2017 году Дмитрий Медведев посетил с визитом Алжир и Марокко, на переговорах вопросы зерна соседствовали с поставками вооружений и обеспечением безопасности.

Впрочем, чтобы занять такую позицию, России пришлось побороть уже признанных игроков в регионе, например, скинуть с трона США. Франции удалось устоять, но она экспортирует по 20 млн тонн зерна в год, так что с Россией ей сложно тягаться. По словам экспертов, сегодня не существует ни одной другой страны в мире, которая могла бы бросить тень на первенство России в этом вопросе.

Тем более что российские власти продолжают вкладывать деньги в развитие своих способностей. Москва модернизирует транспортные пути вокруг Чёрного моря, инвестирует в научные исследования в сельском хозяйстве. А потепление климата может пойти в данном вопросе России на руку. Так, производительность земель в Сибири может стать выше.

Так что, по мнению экспертов, через пять лет Россия может производить и по 100 млн тонн зерна в год. Поэтому Россия ищет новые рынки сбыта: в частности, обращается к Экваториальной Африке, к Судану, Нигерии. Следом в её прицеле Катар и Саудовская Аравия, пишет Le Figaro.