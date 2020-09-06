FAZ: в Берлине задумались об укреплении безопасности здания рейхстага

Демонстрации в Берлине на минувших выходных стали не первым проявлением недостатка безопасности здания рейхстага, пишет журналист Франк Перганде. В своей статье для Frankfurter Allgemeine он отмечает, что рейхстаг неоднократно использовался активистами для различных акций: в итоге сейчас ряд депутатов бундестага выступает за то, чтобы усилить безопасность здания.
Пробелы в безопасности здания рейхстага в центре Берлина проявлялись ещё до демонстраций минувших выходных, пишет журналист Франк Перганде в своей статье для Frankfurter Allgemeine.
К примеру, в начале июля климатические активисты из движения «Extinction Rebellion» раздавали внутри здания свои листовки. Кроме того, однажды активисты из Greenpeace спустились с рейхстага на канатах и растянули свой транспарант. Как отмечает Перганде, обе эти акции были бы невозможны без помощи депутатов бундестага: под подозрением находятся депутаты из партии «Левых».
Теперь проблемой безопасности рейхстага занялся совет старейшин бундестага, который намерен также привлечь к этому процессу комитет бундестага по внутренним делам и парламентские контрольные органы. «Противники демократии не должны иметь возможность использовать здание рейхстага в своих целях», — заявил председатель фракции СДПГ Карстен Шнайдер.
Его коллега из партии ХДС Михаэль Гроссе-Брёмер подчеркнул, что использование активистами здания рейхстага для своих акций является недопустимым, в связи с чем необходимо переработать концепцию безопасности рейхстага.
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