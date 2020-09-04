NTD: карантин вдохновил нигерийского скульптора на архитектурные шедевры из спагетти

03:00
Хачанов о победе над Кузнецовым: играть против друга всегда непросто
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над соотечественником Андреем Кузнецовым в матче второго круга Открытого чемпионата США.
03:00
В Колумбии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии за сутки выявили 8235 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 возросло до 641 574.
03:00
Шевченко поведал о сложностях игры украинцев с командой Швейцарии
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мнением о победе над командой Швейцарии в Лиге наций.
03:00
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов центра и юга России.
03:00
Зинченко посетовал на частые ошибки сборной Украины в матче со Швейцарией
Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Швейцарией в матче Лиги наций во Львове.
03:00
Нацбанк Украины сохранил учётную ставку на уровне 6%
Национальный банк Украины принял решение сохранить учётную ставку на уровне 6% годовых.
03:00
Лещенко считает, что Шунин должен быть основным вратарём сборной России на постоянной основе
Эстрадный певец, член консультационного совета и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал игру вратаря команды Антона Шунина за сборную России в матче с Сербией.
03:00
СМИ: Месси может остаться в «Барселоне» ещё на один сезон
Лионель Месси, в последнее время неоднократно дававший понять своё стремление покинуть «Барселону», может остаться в клубе еще на один год.
03:00
Тетрадзе выделил прессинг и агрессию сборной России в матче с Сербией
Бывший игрок сборной России, а ныне тренер Омари Тетрадзе поделился мнением о выступлении национальной команды в первом туре Лиги наций.
03:00
В МИД Мексики рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что клинические исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут начаться в стране в октябре текущего года.
03:00
Ковтун ждал от сборной России более высоких скоростей и лучшей сыгранности
Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун обратил внимание на недостатки команды в игре с Сербией (3:1).
03:00
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 4 млн
Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии превысило 4 млн.
03:00
Прядкин выделил хорошую форму и сыгранность сборной России
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал матч национальной команды с Сербией в Лиге наций.
03:00
Представлен видеообзор матча Россия — Сербия
Канал «Матч ТВ» в YouTube представил видеообзор матча сборных России и Сербии в Лиге наций.
03:00
Сборная России сделала коллективный снимок в раздевалке
Сборная России сделала памятное фото в раздевалке поле победы над Сербией в стартовом матче Лиги наций по футболу (3:1).
03:00
На севере Москвы произошёл пожар
В МЧС Москвы сообщили о возгорании в бытовках на севере столицы.
03:00
Сёмин заявил, что россияне превзошли сербов по всем показателям
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился наблюдениями от игры национальной команды в матче с сербами.
03:00
Черчесов рассказал о вкладе тренеров в победу сборной России над Сербией
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он и его помощники помогали своим игрокам во время матча с сербами.
03:00
В молодёжной сборной России не выявлено заболевших коронавирусом
Все члены молодёжной сборной России по футболу сдали отрицательные тесты на коронавирус.
03:00
В России выделят 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья
Правительство России выделит 50 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья.
03:00
Караваев о своём голе: находился близко к воротам, получил мяч и взял игру на себя
Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал исход встречи с Сербией в первом туре Лиги наций.
03:00
Икарди и Навас заболели коронавирусом
Футболисты французского ПСЖ Мауро Икарди и Кейлор Навас сдали положительные тесты на коронавирус.
03:00
Болельщики признали Джикию лучшим игроком матча Россия — Сербия
Защитник Георгий Джикия был признан лучшим игроком матча сборной России с командой Сербии по версии болельщиков.
03:00
Тренер сборной Сербии: на поле чувствовалась разница между нашими командами
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович подвёл итоги матча первого тура группового этапа Лиги наций с командой России (1:2)
03:00
Черчесов: мы не слишком довольны игрой против сербов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги матча с Сербией в первом туре Лиги наций.
03:00
Байден осудил факты мародёрства во время протестов в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден осудил зафиксированные факты мародёрства и поджогов во время протестов в Соединённых Штатах.
03:00
Шунин раскрыл обстоятельства своего включения в основной состав сборной России
Антон Шушин поделился своими впечатлениями от игры за сборную России после длительного перерыва.
03:00
Опубликован снимок ноги Бакаева, заработавшего пенальти в матче Лиги наций с Сербией
Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию ноги Зелимхана Бакаева, на котором сфолил футболист сербской сборной Страхиня Павлович.
03:00
Шунин считает, что у сборной России многое получалось во втором тайме матча с Сербией
Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал победу над Сербией в матче первого тура Лиги наций.
03:00
В США заявили о прогрессе в переговорах между Сербией и Косовом
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о «реальном прогрессе» в переговорах между Сербией и непризнанным государством Косово.
03:00
Дзюба: мы хотим выиграть свою группу в Лиге наций, иначе нет смысла играть в футбол
Капитан сборной России Артём Дзюба прокомментировал исход матча с Сербией в Лиге наций. 32-летний форвард провёл два гола. Его команда победила со счётом 3:1.
03:00
Идигов победил Каштанова в бою за титул чемпиона Европы по версии WBO
Россиянин Асламбек Идигов победил соотечественника Станислава Каштанова и защитил титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг.
03:00
Источнник: ряд бойцов UFC были дисквалифицированы за употребление марихуаны и допинга
Несколько бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получили разные сроки дисквалификации от Атлетической комиссии штата Невада за употребление запрещённых средств.
03:00
Число выявленных случаев COVID-19 во Франции превысило 300 тысяч
Врачи зафиксировали 7157 новых случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки, общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 300 181.
03:00
Россия продлила беспроигрышную серию с Сербией
Сборная России по футболу продлила беспроигрышную серию против команды Сербии до пяти матчей.
03:00
Слуцкий о победе сборной России: порадовало движение и уровень взаимодействия игроков
Бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий подвел итоги матча национальной команды с Сербией в Лиге наций.
03:00
Мяч Гайя на последней минуте помог Испании сыграть вничью с Германией в матче Лиги наций
В матче группового этапа Лиги наций УЕФА сборные Германии и Испании сыграли вничью.
03:00
Венгрия победила Турцию в гостевой игре Лиги наций
Сборная Венгрии победила команду Турции на выезде в первом туре Лиги наций.
03:00
Турция готова вести переговоры с Грецией без предварительных условий
Турция готова приступить к переговорам с Грецией по разрешению разногласий без предварительных условий, также Анкара поддерживает идею НАТО о начале переговоров по снижению напряжённости в Восточном Средиземноморье. Об этом заявили в турецком МИД.
03:00
Россия победила Сербию в Лиге наций благодаря дублю Дзюбы
Сборная России по футболу победила команду Сербии в первом туре Лиги наций.
03:00
Украина обыграла Швейцарию в матче Лиги наций
В рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины по футболу одержала победу над командой Швейцарии.
03:00
Дзюба оформил дубль в ворота сербов, использовав грубую ошибку защитника
Артём Дзюба оформил дубль в матче сборных России и Сербии в Лиге наций.
03:00
Сборная России пропустила первый гол в Лиге наций
Сборная Сербии сократила отставание от команды России в матче Лиги наций на стадионе «Динамо» в Москве.
03:00
СМИ: ЦСКА предложил €8 млн за Карраскаля
Московский ЦСКА предпринял новую попытку приобрести футболиста «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.
03:00
В Москве за сутки скончались десять пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
03:00
Слуцкий похвалил Караваева за блестящее исполнение голевого удара в игре с Сербией
Бывший главный тренер сборной России прокомментировал гол Вячеслава Караваева в ворота команды Сербии.
03:00
Караваев удвоил преимущество сборной России мощным и точным ударом
Защитник сборной России Вячеслав Караваев забил первый гол за национальную команду.
03:00
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, число подтверждённых случаев выросло до 28 110.
03:00
Кудрявцева и Калашникова вышли в 1/8 финала парного разряда US Open
Российская теннисистка Алла Кудрявцева с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой обыграла в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США американский тандем Дженнифер Брэди — Каролин Долхайд.
03:00
Дзюба приблизился к Бесчастных в списке лучших бомбардиров сборной России
Гол Артёма Дзюбы в ворота сборной Сербии стал 25-м для него за национальную команду России.