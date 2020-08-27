KTOO: жители Аляски считают, что мусорный след в Беринговом проливе ведёт в Россию

Жители прибрежных населённых пунктов Аляски сообщают об увеличении количества морского мусора в последнее время, пишет KTOO. Несмотря на то что поиски источника загрязнения продолжаются, некоторые местные жители рост количества мусора с увеличением интенсивности движения судов вдоль российских берегов.

Пустые бутылки и другой мусор, потенциально представляющий опасность для морских обитателей, вымывает по всему району Берингова пролива. Жители целого ряда западных прибрежных городков Аляски единодушно считают, что загрязняют пролив на другой его стороне, пишет KTOO.

Так, по словам биолога Службы рыбного и охотничьего хозяйства США Роберта Калера, жители по крайней мере пяти населённых пунктов обнаружили «необычайно большое количество морского мусора и мусора вдоль пляжей Западной Аляски».

При этом местные жители сообщают не только о бутылках и пластиковых упаковках от рыбы, но и об упаковках от многоцелевых проникающих смазок, надписи на которых сделаны на незнакомом для них языке.

Одной из тех, кто обратился в службу была жительница города Гамбелл Эрика Апатики, которая 3 августа вместе с матерью собирала мусор на пятикилометровом участке прибрежной линии. В общей сложности женщины наполнили 19 мусорных мешков по 150 литров. По словам Апатики, на побережье Гамбелла и прежде вымывало мусор, однако не в таких масштабах.

«На самом деле это просто ужасно, тем более, что в средствах массовой информации рассказывают о том, что киты умирают... от пластмассового загрязнения по всему миру», — заявила Апатики радиокомпании, базирующейся в столице штата Аляска, Джуно.

При этом женщина предполагает, что надписи на найденных ею пустых бутылках и упаковках сделаны на русском или корейском языках.

Как отмечает KTOO, они обратили внимание на движение судов в Беринговом проливе, и пришли к выводу, что в последнее время вдоль российского берега проходит значительно больше рыболовных судов и танкеров, нежели вдоль берегов Аляски. В объединении более 20 местных племён Kawerak Inc. полагают, что увеличение интенсивности движения судов, по крайней мере частично, является причиной увеличения количества морского мусора.

Тем не менее в племенном объединении заявили, что Береговая охрана США не уделила должного внимания их жалобе и они вынуждены самостоятельно очищать от мусора береговые линии.

По словам координатора программы по борьбе с морским мусором Национального управления океанических и атмосферных исследований США на Аляске Питера Мерфи, в регионе продолжают собирать информацию для определения источника загрязнения. При этом Мерфи отметил, что тот мусор, который местные жители находили последнее время попал в море относительно недавно, так как надписи на этикетках ещё не поблекли.