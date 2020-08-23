BFM TV: в Италии впервые с мая выявили больше тысячи новых случаев заражения COVID-19

03:00
Газизов о победе над «Локомотивом»: болельщики сделали все, чтобы «Спартак» играл агрессивно
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Боррель призвал Белоруссию немедленно начать национальный диалог
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии немедленно начать диалог с протестующими.
03:00
Газизов прокомментировал слухи об уходе Тиля из «Спартака»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об уходе полузащитника команды Гуса Тиля.
03:00
Футболист «Баварии» Дэвис первым получил жёлтую карточку в финале ЛЧ
Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис получил жёлтую карточку в матче с французским «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов по футболу.
03:00
Футболист «Баварии» Боатенг покинул поле из-за травмы в финале ЛЧ
Защитник немецкой «Баварии» Жером Боатенг получил травму и был заменён в финальном матче Лиги чемпионов по футболу с французским «Пари Сен-Жермен».
03:00
«Уфа» ответила арбитру Федотову на слова о судействе матча с «Ростовом»
Пресс-служба футбольного клуба «Уфы» ответила арбитру Игорю Федотову, который назвал нормальным судейство Михаила Вилкова в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
03:00
Мюллер сравнился с рекордсменом среди немецких футболистов по числу финалов ЛЧ за карьеру
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер в четвёртый раз в карьере появился на поле в матче финала Лиги чемпионов по футболу.
03:00
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
Пять человек, включая двоих детей, погибли, провалившись в выгребную яму в совхозе Новоусманского района в Воронежской области, сообщили в местной администрации.
03:00
Кокорин рассказал о восстановлении после травмы
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о ходе своего восстановления после травмы.
03:00
Корреспондент RT рассказал о прошедшем в Минске митинге
Корреспондент RT Георгий Бабаян, комментируя ситуацию на митинге в Минске в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу», рассказал, что думают протестующие о вмешательстве других стран в дела Белоруссии.
03:00
Силва проводит 60-й матч за ПСЖ в ЛЧ
Защитник и капитан ПСЖ Тьяго Силва проводит 60-й матч за клуб в футбольной Лиге чемпионов.
03:00
На предприятии в Коми произошёл разлив около 7 тонн нефти
На предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Коми при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы произошла утечка около 7 т нефти, площадь загрязнения составила 0,48 га, сообщили в Росприроднадзоре.
03:00
Исаев сказал, кого считает наиболее интересными соперниками для Исмаилова
Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев назвал наиболее интересных, по его мнению, соперников для Магомеда Исмаилова.
03:00
Исаев рассказал, почему решил помогать Исмаилову в подготовке к бою с Емельяненко
Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев объяснил, почему решил помогать Магомеду Исмаилову в подготовке к поединку с Александром Емельяненко на ACA 107.
03:00
Николич объяснил поражение «Локомотива» от «Спартака»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение дня находился в ситуационном центре во Дворце Независимости в Минске и контролировал обстановку на фоне протестных акций в городе, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
03:00
Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Более 10,3 тысячи военных России вылечились от коронавируса
Более 10,3 тыс. российских военнослужащих выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, следует из информационного бюллетеня Минобороны России.
03:00
Кокорин отреагировал на информацию об интересе «Ромы»
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин ответил на вопрос по поводу интереса со стороны итальянского футбольного клуба «Рома».
03:00
Исаев предположил, что через два-три года сможет подраться за титул UFC
Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев ответил на вопрос, готов ли он сразиться за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
03:00
Исаев восхитился успехами Чимаева в UFC
Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев высказался об успехах шведского бойца Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
03:00
Названы стартовые составы финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»
Стали известны стартовые составы финального матча футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией».
03:00
Ларссон признан лучшим футболистом матча «Спартак» — «Локомотив»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признан лучшим игроком матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (2:1).
03:00
Twitter снова пометил сообщение Трампа как нарушающее правила
Соцсеть Twitter вновь пометила сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее правила компании «в отношении гражданственности и честности выборов».
03:00
«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в РПЛ
Московский «Спартак» взял верх над столичным «Локомотивом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Грузии 12 человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом
Пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты в Душетском муниципалитете Грузии. Не менее 12 человек погибли, трое получили серьёзные травмы, сообщили в МВД республики.
03:00
СМИ: ЦСКА готов заплатить €12 млн за двух футболистов ФКСБ
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении двух полузащитников румынского ФКСБ.
03:00
Арбитр Федотов: пусть «Уфа» снимается с чемпионата, если Евсеев такой принципиальный
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о том, что клуб из Башкортостана может сняться с чемпионата из-за судейства матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
03:00
Оператор сообщил о снижении скорости интернета в Минске
Белорусский оператор A1 сообщил, что снизил пропускную способность 3G-cети в некоторых районах Минска по требованию госорганов для обеспечения нацбезопасности.
03:00
Футболист «Спартака» Понсе получил травму в матче с «Локомотивом»
Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
03:00
Байден в случае победы на выборах в США готов пойти на второй срок
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае победы на выборах готов пойти на второй срок.
03:00
«Ак Барс» победил «Металлург» и выиграл хоккейный турнир в Казани
Казанский «Ак Барс» взял верх над магнитогорским «Металлургом» в финальном матче предсезонного турнира Кубок чемпионов.
03:00
Звонарёва одолела Линетт и вышла во второй круг турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Вера Звонарёва одержал победу над представительницей Польши Магдой Линетт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
В Италии за сутки выявили 1210 случаев коронавируса
В Италии за сутки выявили 1210 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в республике увеличилось до 259 345, сообщает Минздрав.
03:00
СМИ: ЦСКА близок к подписанию нигерийского футболиста
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в переходе нигерийского нападающего голландского «Херенвена» Чидере Эджука.
03:00
Прокуратура Москвы начала проверку после ДТП на Калужском шоссе
Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на Калужском шоссе.
03:00
Хачанов победил Бублика в первом круге турнира ATP в Нью-Йорке
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нью-Йорке.
03:00
Алексей Миранчук был заменён уже в первом тайме матча «Локомотив» — «Спартак»
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук получил повреждение в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
03:00
Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске
Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, рядом с которым собралась оппозиция. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
03:00
Футболист «Локомотива» Баринов получил травму колена в матче со «Спартаком»
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов получил травму в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
03:00
Касаткина проиграла Контавейт в первом круге турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Эстонии Анетт Контавейт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
Путин наградил орденом космонавта-испытателя Кононенко
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
03:00
Исаев заявил, что хотел бы продолжить карьеру в UFC
Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев заявил, что хотел был продолжить карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
03:00
Чемпион в тяжёлом весе Исаев объяснил своё желание покинуть PFL
Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев объяснил своё желание покинуть промоушен.
03:00
Евсеев не стал комментировать работу арбитров матча «Уфа» — «Ростов»
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев не стал обсуждать работу арбитров матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
03:00
Замминистра обороны Бразилии готов испытать российскую вакцину от COVID-19
Замминистра обороны Бразилии по военно-техническому сотрудничеству Маркус Дэго рассказал о готовности сотрудничать с российской стороной по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией и испытать на себе вакцину от COVID-19.
03:00
В «Уфе» пригрозили снятием команды с РПЛ из-за судейства
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов после матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» заявил, что в клубе рассмотрят возможность снятия команды с чемпионата из-за судейства.
03:00
У двух артистов театра Вахтангова выявили коронавирус
Два артиста театра Вахтангова сдали первичный положительный тест на коронавирусную инфекцию, часть труппы находится на карантине, сообщил директор культурного учреждения Кирилл Крок.
03:00
В «Вашингтоне» объяснили причину увольнения Рирдена с поста главного тренера
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Тоддом Рирденом.
03:00
Тренер Самоделкиной рассказал, за что может выгнать фигуриста с занятия
Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, рассказал, за какой проступок может выгнать спортсмена с занятия.