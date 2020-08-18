Times: «историческое решение» — суд отказал 35-летнему итальянцу в праве сидеть на шее у родителей

Верховный суд Италии отменил постановление судов низших инстанций о необходимости родителей выплачивать ежемесячное содержание своему 35-летнему сыну, передаёт The Times. Как отмечает издание, для страны, где большая часть населения в возрасте от 18 до 34 лет живёт с родителями, это решение стало «историческим».

Верховный суд Италии, постановил, что родители не обязаны всю жизнь финансово поддерживать своих детей, после того как итальянец пять лет провёл в судах различных инстанций, утверждая, что финансовая забота о нём остаётся обязанностью его родителей, сообщает The Times.

Как отмечает издание, с 2015 года 35-летний мужчина из Флоренции, который подрабатывал учителем музыки и длительное время не мог найти постоянную работу, которая пришлась бы ему по вкусу, пытался добиться через суд выплаты себе месячного содержания от родителей.

Изначально местный суд согласился с тем, что его заработка в €18 тыс. в год недостаточно для покрытия его расходов и что у итальянца есть право на работу в соответствии с его образованием и целями.

Позже суд высшей инстанции сократил ежемесячную помощь родителей с €300 до €200, однако вынесенное ранее решение оставил в силе.

Тем не менее теперь Верховный суд страны вынес «историческое решение» и постановил, что итальянцы должны научиться самостоятельно стоять на ногах. Так, судья Мария-Кристина Джанкола объявила, что родительская материальная поддержка не может быть бесконечной и молодёжи следует «умерить юношеские амбиции» и добиваться финансовой независимости.

Судья решила, что дети не могут рассчитывать на то, что их родители должны проявлять какую-либо работу, чтобы им самим не пришлось этого делать. Джанкола также сочла, что «распущенный образ жизни и неэффективный поиск работы, затянувшийся на неопределённый срок» не помогают ему доказать, что он заслуживает поддержки.

При этом ранее жить к своей матери в возрасте 60 лет вернулся отец обратившегося в суд мужчины после развода и закрытия своей мастерской. Тем не менее он не претендовал на получение от неё финансовой поддержки.

Вместе с тем, решение по делу учителя на полставки вызвало у итальянцев противоречивые чувства. Многие, хотя и сочли его справедливым, все же отметили, что молодёжи в стране приходится всё сложнее на рынке труда.

«Действительно наши дети остаются дома дольше, чем их европейские ровесники. Но также верно и то, что сейчас на рынке труда сложнее, чем было предыдущим поколениям», — прокомментировало решение итальянское интернет-издание Quotidiano.net.

По данным Национального института статистики Италии, в 2019 году 64,3% итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет жили с обоими родителями или только с матерью или отцом. Данные статистической службы ЕС Eurostat свидетельствуют о том, что в 2018 году 49,2% жителей Италии в возрасте от 25 до 34 лет проживали со своими родителями, что является четвёртым по величине показателем в Евросоюзе.

Как пишет The Times, на столь позднее стремление к независимости от родителей итальянцев влияют культурные и экономические факторы. При этом нежелание покидать родительский дом способствует демографическому кризису в стране. Так, по данным Национального института статистики в 2019 году в Италии на свет появились всего 420 170 детей. Это является самым низким показателем, с тех пор как в 1861 году стали вести подсчёт рождаемости.