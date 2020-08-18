Bloomberg: захватывая иранские танкеры, США ведут себя как пираты XXI века

Новости о захвате США четырёх иранских нефтяных танкеров с последующей конфискацией груза заставляют вспомнить о британских каперах времён Фрэнсиса Дрейка, пишет обозреватель Bloomberg Джулиан Ли. По его словам, хотя за более чем 400 лет методы «государственного пиратства» несколько изменились, суть их осталась такой же: захват ценностей и прерывание торговых связей.

«Когда вечером в четверг я ложился спать, на дворе определённо стоял XXI век, однако утром пятницы мне начало казаться, что я вернулся на несколько сотен лет назад — к эре государственного пиратства», — пишет обозреватель Bloomberg Джулиан Ли.

Новости о том, что США конфисковали содержимое трюмов четырёх нефтетанкеров, якобы перевозящих иранское топливо в Венесуэлу, заставляют вспомнить о британских каперах. Последние, по большому счёту, были пиратами, которые грабили испанские корабли, перевозившие золото, серебро и драгоценные камни из Нового Света в Европу в XVI и XVII веках.

В частности, в 1580-х годах королева Елизавета I начала выдавать «каперские патенты», дозволяющие ряду лиц — включая Фрэнсиса Дрейка и Джона Хокинса — захватывать вражеские грузы в море и обязывающие их передавать часть доходов с этого промысла государству.

Подобно британцам тех времён США наделили себя правом захватывать суда, которые, по их мнению, принадлежат террористическим организациям. Со времён Дрейка, однако, подобные методы претерпели некоторые изменения.

В отличие от Великобритании, США не выдают разрешения на пиратство частным лицам. Вашингтон также не прибегает к услугам военных — по крайней мере, в этом случае. Вместо этого сдать груз владельцев, капитанов и страховщиков судов убедила угроза санкций. «Однако за 440 лет общая концепция изменилась мало: одна из главных мировых морских держав принимает собственные законы, которые позволяют ей отбирать у своих врагов на море различные ценности», — отмечает Ли.

Между тем, днём ранее США осудили захват небольшого нефтяного танкера иранскими военными. Последние пробыли на судне несколько часов, после чего позволили ему продолжить плавание. «Подобное безрассудное и агрессивное поведение со стороны Ирана дестабилизирует регион и угрожает международному порядку, основанному на соблюдении правил», — заявили по этому поводу в возглавляемой США Международной коалиции по безопасности в море.

«Но будьте уверены: в парадигме международного права недавние действия США имеют под собой не больше оснований, чем действия Ирана. Оба шага служили интересам соответствующих стран. В обоих случаях эти операции не нашли поддержки ни в ООН, ни в каком-либо другом международном органе. Теперь же Иран, возможно, решит на это ответить», — предупреждает автор.

Общая стоимость конфискованного США груза — около $61 млн. Часть средств, полученных от продажи топлива, будет направлена в американский фонд жертв государственного терроризма. Почти 80% фонда идут на нужды пострадавших в ходе терактов 11 сентября 2001 года — притом, что к этой трагедии Иран не имеет ни малейшего отношения.

Помимо лишения Тегерана денег, а Венесуэлы — топлива, США пытаются помешать поставкам иранской нефти в будущем. При этом в ордере говорилось о конфискации только груза, но не судов, поэтому их, судя по всему, отпустят сразу же после разгрузки.

Предполагается, что чиновники из администрации Трампа проведут мероприятие, посвящённое швартовке этих кораблей в Хьюстоне. «Тут нельзя не вспомнить о пире, который в 1581 году королева Елизавета I устроила в честь Фрэнсиса Дрейка в Дептфорде на Темзе. Тогда она посвятила его в рыцари на главной палубе его корабля под названием «Золотая лань», который только что вернулся с трюмом, набитым испанскими драгоценностями», — отмечает обозреватель.

«Разбудите меня, когда опять настанет 2020 год», — просит Джулиан Ли.