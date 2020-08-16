Fox News: печальный день для президента США — умер его младший брат Роберт Трамп

В возрасте 72 лет скончался Роберт Трамп — младший брат президента США, передаёт Fox News. Как отмечает канал, в отличие от Дональда, Роберт предпочитал всегда держатся в тени, при этом поддерживал президентские амбиции и правление своего старшего брата.
Срочная новость. Печальный день для президента и его семьи. Роберт Трамп, младший брат президента Трампа, скончался после болезни. Ему было 72 года.
Роберт Трамп был самым младшим из братьев и сестёр президента. Он родился в августе 1948 года, через 2 года после Дональда Трампа. Как и его брат, Роберт Трамп присоединился к семейному бизнесу и стал руководителем высшего звена, занимаясь инвестициями в недвижимость.
Однако в отличие от человека, который со временем стал президентом, Роберт держался в тени, намеренно пытаясь не попасть в светскую хронику нью-йоркских СМИ. Особенно после развода в 2007 году со светской львицей Блейн Трамп, с которой он состоял в браке более 25 лет.
Недавно он открыто продемонстрировал свою страстную тягу к неприкосновенности частной жизни его семьи, а также свою поддержку президентского правления его брата, когда попытался помешать публикации книги Мэри Трамп с откровениями о семействе Трампов под названием «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека».
Роберт Трамп заявил, что он, цитирую, «глубоко разочарован своей племянницей», и обвинил её в попытках устроить сенсацию и некорректно представить семейство Трампов. Он также добавил, цитирую: «Я и остальные члены моей семьи очень гордимся моим чудесным братом, президентом, и считаем, что действия Мэри по-настоящему постыдны».
В 2016 году, когда Дональд Трамп боролся за пост президента, Роберт дал редкое интервью изданию The New York Post, заявив, цитирую: «Я поддерживаю Дональда на тысячу процентов. По-моему, он делает прекрасную работу. Думаю, у него замечательный посыл. Если он когда-нибудь будет нуждаться во мне, то я буду рядом. Сделаю всё, чтобы помочь».
В марте этого года Роберт Трамп женился на Энн Мари Паллан, которая ранее была секретарём в Trump Organization. Он жил спокойной жизнью в Миллбруке, в Гудзонской долине.
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