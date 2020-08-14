France 24: бары и рестораны в Париже могут снова закрыть — во Франции растёт число заражений

Париж и регион Буш-дю-Рон с центром в Марселе перешли в «красную зону» эпидемиологической опасности из-за высокого роста новых случаев заражения, главным образом среди молодёжи, передаёт France 24. Теперь местные власти могут ограничить передвижение граждан, ввести масочный режим и снова закрыть бары и рестораны, что вызывает недовольство у некоторых французов.

В двух департаментах бары, рестораны и зрительные залы могут снова попасть под карантин. С завтрашнего дня (14 августа. — ИноТВ) Париж и Буш-дю-Рон перейдут в «красную зону», где вирус активно распространяется. Вчера министр здравоохранения сообщил о возможном введении таких ограничений.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: Префекты после консультации и по согласованию с руководителями на местах могут быть вынуждены, если того требует ситуация, принять новые меры — например, изменить дату открытия некоторых общественных мест.

Вследствие этого с завтрашнего дня префекты Парижа и Буш-дю-Рон смогут при необходимости применить новые меры, например, ограничить передвижение, закрыть некоторые торговые точки (бары и рестораны), ввести обязательное ношение маски, а также обеспечить защиту пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Мнения парижан об этих строгих правилах разделились.

ПАРИЖАНКА-1: Возможно, это будет хорошим способом избежать распространения.

ПАРИЖАНИН: Нет, нельзя их (бары и рестораны. — ИноТВ) закрывать. Нет, нет, потому что уже экономика хромает, в сентябре и до конца года — это будет катастрофа!

ПАРИЖАНКА-2: Если это для здоровья, то я бы сказала — нет, мне это не помешает. С другой стороны, да, немного раздражают эти ограничения.

Париж и Буш-дю-Рон находятся под прицелом властей, потому что их уровень заболеваемости, то есть число заразившихся на 100 человек населения, находится среди самых высоких во Франции: 62,1 в Париже и 47,3 в Буш-дю-Рон. Пороговый уровень — 50. Причиной такого повышенного уровня заболеваемости является главным образом рост числа заразившихся среди молодёжи.